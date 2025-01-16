Его мать обслуживала Путина: где сейчас звезда "Кухни" Андрей Бурковский, сбежавший из России

Актер смеется с россиян и пропагандистских СМИ

Российский актер Андрей Бурковский многим украинцам запомнился по роли хитрого официанта в сериале "Кухня". Его старший коллега по ситкому Дмитрий Назаров публично осудил вторжение России в Украину и покинул страну-агрессоршу, а сам Бурковский, как говорится, ушел по-английски.

Артист, который сыграл также в телепроектах "Даешь молодежь" и "Последний из Магикян" (показывали на российском канале СТС), родился в Томске в семье главы представительства Федерации рестораторов и отельеров в Сибири Владимира и Людмилы Бурковских. После развода мать актера стала хозяйкой нескольких томских ресторанов.

Во время учебы в лицее Андрей начал профессионально играть в хоккей и параллельно в КВН в команде "МаксимуМ", которая в итоге попала в высшую лигу. Став известнее, Бурковский пошел учится в "Школу Драмы Германа Сидакова" в Москве. Также окончил студию МХАТ и был принят в труппу театра МХАТ им. А. П. Чехова. Съемки в сериалах и фильмах принесли актеру огромную популярность.

Бурковский играл в КВН, ситкомах "Даешь молодежь" и "Кухня"

Мама Бурковского обслуживала Путина

Людмила Бурковская однажды похвасталась росСМИ, как к ней в ресторан приезжал российский диктатор с немецкой делегацией во главе с Ангелой Меркель. Она заявила, что ее семья любит Путина и уважает его.

"Я люблю Путина. У меня к нему очень позитивное отношение. Однажды я лично его обслуживала в нашем ресторане… Гордость. Мы даже сохранили то самое меню, которым пользовался Владимир Владимирович. Храним как ценность. До сих пор люди, которые посещают Томск, приходят к нам в ресторан и просят посадить за столик Путина", — вспоминает Людмила Бурковская.

Интересно, что на той встрече присутствовал и сам Андрей. Его можно заметить на некоторых фото с того вечера.

Ангела Меркель, Путин, Людмила Бурковская (справа, в черном) и Андрей Бурковский во время встречи в ресторане

Личная жизнь Андрея Бурковского

Более 16 лет Андрей Бурковский находится в браке с женой Ольгой. Супруги воспитывают двоих детей — сына Максима (2011) и дочь Алису (2013).

Бурковский с семьей. Фото: instagram.com/aburkovskiy

Где сейчас Андрей Бурковский

В 2022 году вместе с семьей 41-летний актер покинул РФ и улетел в США. Сначала они обосновались в Лос-Анджелесе, а затем перебрались в Нью-Йорк. О том, что их "американское приключение начинается", Бурковский заявил в Инстаграме 26 декабря 2022 года.

8 марта 2022 года, вспоминая своего погибшего младшего брата (23-летний Александр в 2009 году разбился на горнолыжном курорте в Кемеровской области), Бурковский призвал мир к миру.

"Он в любом конфликте мог сказать что-то типо: "Андрей, уступи…", "Да, он не прав! но извинимся мы! и уйдём…" или "Давайте помиримся" — и обнимал всех! Саша, как же тебя сейчас не хватает нам всем!!! И я знаю, что ты всегда помогал мне. Помоги и сейчас! Господи, пусть будет мир", — писал артист.

Бурковский и его погибший брат Александр. Фото: instagram.com/aburkovskiy

Живя сейчас в Америке, звезда "Кухни" смеется с россиян и СМИ, которые критикуют его за "предательство" и пытаются всячески унизить в статьях. На критику Бурковский ответил коротким видео, где он позирует на фоне американских небоскребов и улыбается. "Читаю новости о себе. Очень увлекательно", — пишет актер.

Бурковский начал вести соцсети на английском языке, играет в театральных постановках и даже выходит на сцену Бродвея. Также он делится счастливыми семейными фото.

Андрей Бурковский (справа) с американскими коллегами по сцене. Фото: instagram.com/aburkovskiy

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