Звезда "Кухни" Назаров объявился в теплых краях после изгнания Хабенским из театра (видео)

Актер намекнул, где может сейчас находиться, вынужденно сбежав из "карцера"

Российский актер Дмитрий Назаров, звезда сериала "Кухня", судя по всему, выехал из рф после скандального увольнения из театра. Артист записал стихотворение под названием "Карцер" на фоне морского пейзажа и пальм.

Очередной ролик Назаров опубликовал на своем Ютуб-канале. Там он с первых дней полномасштабного вторжения рф на территорию Украины выкладывает басни и стихи собственного сочинения.

Так, в новом видео актер рассказывает о воздухе-велюре, климате Франции и французах. Тогда как его "душа, помещенная в карцер, не способна на радужный стих". Как говорится в стихотворении, "тупость и злоба" – "два тюремщика" – приносят лирическому герою "баланду вранья". Пропаганду Назаров называет плутовкой. Актер осуждает людей, которые "готовы на всякую чушь за миску". В последней строчке он употребляет слово "рассея", от которого у многих его соотечественников обычно "подгорает" в сети.

В комментариях пользователи положительно отозвались о новом стихотворении актера. Многие благодарят, что он остался человеком. Некоторым из комментаторов Назаров отвечает. Так, один из пользователей упрекнул актера, мол, из-за бугра хорошо вещать. На что тот ответил: "Как Вам не стыдно?! Нас лишили в одночасье всей работы и пригрозили тюрьмой!"

Назаров заявил, что ему угрожали

Где сейчас находится актер Дмитрий Назаров

О том, куда выехал Дмитрий Назаров из россии, точно неизвестно. Ранее он отмечал, что во Франции проводит отпуск. В стихе "Карцер" актер прямо говорит об этой же стране, да и пейзаж напоминает Лазурный берег. Хотя накануне Назаров вместе с супругой анонсировал гастроли по городам Израиля в марте 2023 года. Поэтому, не исключено, что он передет в место, где нашли свою убежище многие российские звезды, осудившие действия своей страны. В Израиле уже много месяцев живут Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми.

Ранее "Телеграф" сообщал, что актер Дмитрий Назаров в первые дни полномасштабной российско-украинской войны призывал к миру и жестко осудил действия российской власти. Антивоенная позиция стоила ему места работы, которому он отдал 20 лет. Решение об увольнении Назарова из МХАТа принят Константин Хабенский.