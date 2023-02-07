Зірка "Кухні" Назаров з’явився у теплих краях після вигнання Хабенським із театру (відео)

Актор натякнув, де може зараз перебувати, вимушено втікши з "карцера"

Російський актор Дмитро Назаров, зірка серіалу "Кухня", судячи з усього, виїхав з рф після скандального звільнення з театру. Артист записав вірш під назвою "Карцер" на тлі морського пейзажу та пальм.

Черговий ролик Назаров опублікував на своєму Ютуб-каналі. Там він з перших днів повномасштабного вторгнення рф на територію України викладає байки та вірші свого авторства.

Так, у новому відео актор розповідає про повітря-велюр, клімат Франції та французів. Тоді як його "душа, вміщена в карцер, не здатна на райдужний вірш". Як мовиться у вірші, "тупість і злість" – "два тюремники" – приносять ліричному герою "баланду брехні". Пропаганду Назаров називає шахрайкою. Актор засуджує людей, які "готові на всяку нісенітницю за миску". В останньому рядку він вживає слово "расєя", від якого у багатьох його співвітчизників зазвичай "підгоряє" в мережі.

У коментарях користувачі позитивно відгукнулися про новий вірш актора. Багато хто дякує, що він залишився людиною. Деяким із коментаторів Назаров відповідає. Так, один із користувачів дорікнув акторові, мовляв, через пагорб добре мовити. На що той відповів: "Як Вам не соромно?! Нас позбавили відразу всієї роботи і пригрозили в’язницею!"

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Де зараз знаходиться актор Дмитро Назаров

Про те, куди виїхав Дмитро Назаров із росії, достеменно невідомо. Раніше він наголошував, що у Франції проводить відпустку. У вірші "Карцер" актор прямо говорить про цю країну, та й пейзаж нагадує Лазурний берег. Хоча напередодні Назаров разом із дружиною анонсував гастролі містами Ізраїлю у березні 2023 року. Тому, не виключено, що він перейде в місце, де знайшли свій притулок багато російських зірок, які засудили дії своєї країни. В Ізраїлі вже багато місяців живуть Максим Галкін та Алла Пугачова з дітьми.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що актор Дмитро Назаров у перші дні повномасштабної російсько-української війни закликав до миру й жорстко засудив дії російської влади. Антивоєнна позиція коштувала йому місця роботи, якому він віддав 20 років. Рішення про звільнення Назарова з МХАТу ухвалив Костянтин Хабенський.