"Я вільна": особисте привітання Пугачової для близьких друзів злили у мережу (відео)

Примадонна не забула про найближчих людей, а хтось із них виклав це відео на широкий загал

Відома російська співачка Алла Пугачова, яка нещодавно заявила, що назавжди прощається з росією, напередодні Нового року 2023 записала звернення з-за кордону. Відеопослання під назвою "СпасиБог" зірка розіслала своїм найближчим друзям, а хтось злив його в мережу.

Відео з’явилося в одній із фан-груп Примадонни в Інстаграмі. На ролику, адресованому наближеним до подружжя Галкіна і Пугачової, співачка розповіла, що для неї означає справжнє щастя.

"У моєму розумінні щастя — це те, що я зараз відчуваю. Я вільна, я з сім'єю разом, Новий рік я зустрічаю в колі людей, які мене розуміють, які мають совість, честь та гідність", — каже Примадонна.

У кадрі Пугачова сидить на кріслі у жовтому кожушку, на її шиї — масивне кольє, а волосся зібране у високий хвіст. На обличчі — макіяж з акцентом на очі, руки — з гарним манікюром.

Нагадаємо, що зараз 73-річна Алла Пугачова та Максим Галкін разом із дітьми перебувають в Ізраїлі. Туди вона перебралася слідом за чоловіком — після того, як в Росії його визнали іноагентом. У Пугачової навіть є ізраїльський паспорт, а в РФ вони обоє тепер персони нон грата, адже постійно висловлюються на підтримку України й відкрито засуджують кремлівський режим.

Коли Галкіна визнали в РФ іноагентом, Пугачова закликала внести її у той же список

Раніше ми розповідали, що Галкін, відповідаючи своїм підписникам в Інстаграмі, несподівано перейшов на українську мову. У тій публікації в артиста питали, як він ставиться до путіністів Гагаріної, Газманова, Доліної, Баскова та інших відомих росіян, які підтримали військове вторгнення в Україну, і чому він досі на них підписаний.