"Я свободна": личное поздравление Пугачевой для близких друзей слили в сеть (видео)

Примадонна не забыла о ближайших людях, а кто-то из них выложил это видео на широкую публику

Известная российская певица Алла Пугачева, недавно заявившая, что навсегда прощается с россией, накануне Нового года 2023 года записала обращение из-за границы. Видеопослание под названием "СпасиБог" звезда разослала своим ближайшим друзьям, а кто-то слил его в сеть.

Видео появилось в одной из фан-групп Примадонны в Инстаграме. На ролике, адресованном приближенным к супругам Галкину и Пугачевой, певица рассказала, что для нее означает настоящее счастье.

"В моем понимании счастье — это то, что я сейчас чувствую. Я свободна, я с семьей вместе, Новый год я встречаю в кругу людей, которые меня понимают, у которых есть совесть, честь и достоинство", — говорит Примадонна.

В кадре Пугачева сидит на кресле в желтом полушубке, на ее шее массивное колье, а волосы собраны в высокий хвост. На лице – макияж с акцентом на глаза, руки – с хорошим маникюром.

Напомним, сейчас 73-летняя Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми находятся в Израиле. Туда она перебралась вслед за мужем после того, как в россии его признали иноагентом. У Пугачевой даже есть израильский паспорт, а в рф они оба теперь персоны нон грата, ведь постоянно высказываются в поддержку Украины и открыто осуждают кремлевский режим.

Когда Галкина признали в РФ иноагентом, Пугачева призвала внести ее в тот же список

Ранее мы рассказывали, что Галкин, отвечая своим подписчикам в Инстаграме, неожиданно перешел на украинский язык. В этой публикации у артиста спрашивали, как он относится к путинистам Гагариной, Газманова, Долиной, Баскова и других известных россиян, поддержавших военное вторжение в Украину, и почему он на них подписан.