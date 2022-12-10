"Спасибі": Галкін, який виступив проти війни, несподівано перейшов на українську мову (фото)

Гуморист висловився про знайомих артистів-путіністів

Відомий гуморист, актор і телеведучий Максим Галкін, який разом із дружиною Аллою Пугачовою залишив росію і облаштувався в Ізраїлі, підтримав українців, розповідаючи про своє ставлення до російських колег-путіністів.

В Інстаграмі в коментарях під відео, опубліковане Галкіним з концерту гурту "Бі-2" у Тель-Авіві, артист відповів українській шанувальниці, яка запитала чоловіка, чому він досі підписаний у соцмережі на сторінки путіністів Гагаріної, Газманова, Доліної, Баскова та інших відомих росіян, які підтримали вторгнення росії до незалежної України та вбивства мирних громадян.

Гуморист із повагою до дівчини вирішив дати відповідь українською мовою. За словами Галкіна, бути підписаним — не означає бути згодним з їхньою думкою.

"Спасибі за питання. Бути підписаним – не означає, бути з ними згодним. І не означає, що я продовжую спілкуватися з ними. Були в моєму житті випадки, коли передоплата означала підтримку, але в цій ситуації це не так. Від мене деякі колеги/друзі відписалися – не хочу бути дріб'язковим і подібним до них. Спостерігаю глибину падіння", — відповів Максим Галкін.

Нагадаємо, що Максим Галкін і Алла Пугачова зараз живуть в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми полетіли після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше чоловік заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого.

Влітку Алла Борисівна все ж таки повернулася на батьківщину, щоб нібито проводити двійнят Лізу і Гаррі до школи. Повернення Пугачової не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка вибухнула маніфестом у соціальних мережах: зажадала зробити її іноагентом вслід за чоловіком.

Через кілька тижнів співачка повернулася разом із дітьми назад до Ізраїлю. Відомо, що Пугачова отримала паспорт громадянина Ізраїля, також співачка зайнялась документами на дітей.