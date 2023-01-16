Актор висловлює свою позицію через творчість, пишучи вірші, пісні та байки

Популярний російський актор Дмитро Назаров із перших днів повномасштабного вторгнення не підтримав військову агресію своєї держави проти України та закликав до миру. За свою антивоєнну позицію він поплатився місцем роботи, якому присвятив 20 років. Худкерівник МХАТу Костянтин Хабенський днями вигнав Назарова разом із дружиною Ольгою Васильєвою.

Однак акторське подружжя не сумує і пише в соцмережах про свободу, що настала. І поки рф "скасувала" свого народного артиста, Назаров продовжує публікувати на Youtube антивоєнні вірші та пісні. "Телеграф" зібрав добірку найпопулярніших його роликів за останні десять місяців.

Так, у вірші "Ми лютої смерті наше завтра даруємо" Назаров попереджає, що за свої вчинки розплачуватись доведеться всьому російському народові. Він говорить про те, що генофонд росії лягає в пилюку, адже їхні батьки перетворилися на вовчу сить.

Назаров ділиться зі слухачами авторськими байками, в яких алегорично розповідає про росію, росіян, уряд і кремлівську політику. Цей жанр може стати в нагоді автору в умовах тотальної цензури.

У байці про крота актор говорить про сліпого, якому неможливо довести щось. Той наполягає на одному аргументі, мовляв, чого не бачу — того немає. У моралі Назаров зазначає, що "діти цього крота помруть, як тато, під землею".

Назаров часто закликає до миру, зазначаючи, що він не в змозі прийняти тезу про те, що заради миру треба йти вмирати. Про це він згадує в ролику "Заради миру не можна вмирати".

А у вірші "Екскрементарне" Назаров влучно висміює тих, хто "розганяє" пропагандистські наративи і затято підтримує політику агресора заради власної вигоди та нагород.

Не обійшов він увагою гучний вигук "Гойда" затятого путініста Івана Охлобистіна, колеги Назарова, до речі.

Російській пропаганді Назаров присвятив окремий текст. У вірші він зазначає, що "осоловілість рветься зі студій, жарко обмовляє, солодко кличе", ймовірно, натякаючи на головного пропагандиста кремля Володимира Соловйова.

Один з найбільш гучних роликів Назарова називається "Чи хочуть російські війни". Там співається про те, що росіянам ніколи не відмитися від липкого сорому, а до "спокути провини" не доживуть і півкраїни.

Раніше "Телеграф" писав, що російський актор Артур Смольянінов жорстко висловився про майбутнє росії. Актор виступив проти повномасштабного вторгнення рф в Україну та виїхав до Європи.