Актер выражает свою позицию через творчество, сочиняя стихи, песни и басни

Популярный российский актер Дмитрий Назаров с первых дней полномасштабного вторжения не поддержал военную агрессию своего государства против Украины и призывал к миру. За свою антивоенную позицию он поплатился местом работы, которому посвятил 20 лет. Худрук МХАТа Константин Хабенский на днях выгнал Назарова вместе с супругой Ольгой Васильевой.

Однако актерская чета не унывает и пишет в соцсетях о наступившей свободе. И пока рф "отменила" народного артиста своей страны, Назаров продолжает публиковать на в Youtube антивоенные стихи и песни. "Телеграф" собрал подборку самых популярных его роликов за последние десять месяцев.

Так, в стихотворении "Мы лютой смерти наше завтра дарим" Назаров предупреждает, что за свои поступки расплачиваться придется всему российскому народу. Он говорит о том, что генофонд россии ложится в пыль, ведь их отцы превратились в волчью сыть.

Назаров делится со слушателями авторскими баснями, в которых иносказательно рассказывает о россии, россиянах, правительстве и кремлевской политике. Этот жанр может выручить автора в условиях тотальной цензуры.

В басне о кроте актер говорит о слепом, которому невозможно доказать что-то. Тот настаивает на одном аргументе, мол, чего не вижу — того нет. В морали Назаров отмечает, что "дети этого крота умрут, как папа, под землей".

Назаров часто призывает к миру, отмечая, что он не в силах принять тезис о том, что ради мира нужно идти умирать. Об этом он упоминает в ролике "Ради мира нельзя умирать".

А в стихотворении "Экскрементарное" Назаров метко высмеивает тех, кто "разгоняет" пропагандистские нарративы и яростно поддерживает политику агрессора ради собственной выгоды и наград.

Не обошел он вниманием нашумевший выкрик "Гойда" ярого путиниста Ивана Охлобыстина, коллеги Назарова, к слову.

Российской пропаганде Назаров посвятил отдельный текст. В стихе он отмечает, что "осоловелость рвется из студий, жарко клевещет, сладко зовет", вероятно, намекая на главного пропагандиста кремля Владимира Соловьева.

Один из самых нашумевших роликов Назарова называется "Хотят ли русские войны". Там поется о том, что россиянам никогда не отмыться от липкого стыда, а до "искупления вины" не доживут и полстраны.

Ранее "Телеграф" писал, что российский актер Артур Смольянинов жестко высказался о будущем рф. Актер выступил против полномасштабного вторжения россии в Украину и выехал в Европу.