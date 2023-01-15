Хабенский разочаровал своих поклонников как в родной стране, так и за ее пределами

Российские артисты, которые осуждают вторжение рф на территорию Украины, попадают на родине в немилость, как это было с Артуром Смольяниновым. Теперь там "отменили" еще одного актера – звезду сериала "Кухни" Дмитрия Назарова. Его уволил из театра Константин Хабенский, который когда-то осуждал аннексию Крыма.

У актера нет персональной страницы в Instagram, но пользователи выразили свое возмущение на фан-аккаунте Хабенского, где более 380 тыс. подписчиков, под последней публикацией (там, к слову, его поздравляют с днем рождения). В комментариях осуждают Хабенского за то, что должность и деньги ему дороже чести.

Так, актера Дмитрия Назарова вместе с его супругой и коллегой по актерскому цеху Ольгой Васильевой уволили из МХТ имени Чехова. Журналисты поговаривают, что причиной стали публичные высказывания популярного артиста не только относительно "спецоперации", но и его "антироссийские настроения", пишет "Медуза". Решение об увольнении принял художественный руководитель МХТ Константин Хабенский. Службе в этом театре Назаров отдал 20 лет. Постановки с ним начали отменять по всей стране, а в МХТ анонсируют премьеру "Мастер и Маргарита" без центрального персонажа – Воланда (его должен был играть Назаров).

Действительно, с первых дней полномасштабного вторжения актер Дмитрий Назаров не поддержал военную агрессию своей страны по отношению к Украине. В соцсетях он публикует антивоенные песни и стихи, иногда исполняет их вместе с супругой.

После увольнения Назарова на популярного российского актера посыпались оскорбления. Что примечательно, ранее он осуждал аннексию рф Крыма. В 2016 году говорил: "Украина, мы с вами! Я поддерживаю вас и осуждаю политику владимира путина". Однако против полномасштабного вторжения в 2022 году высказываний от артиста не поступало.

В комментариях на его фан-странице пользователи негативно высказались в сторону Хабенского, как только по сети разлетелась новость об увольнении из театра Назарова и Васильевой:

"Маски сброшены, как он мог уволить людей из театра за антивоенную позицию? Как можно было так пасть? Хотя за бабки всё можно, да, увы. От кого не ожидала, так это от него"

"А я ведь раньше донатил регулярно фонду Хабенского! И считал его не только хорошим актёром, но и достойным человеком. Это увольнение Дмитрия Назарова мы тебе, Костя, не забудем"

"Подписал увольнение Хабенский, тот который на операцию детям собирает. За стоимость одной бомбы можно не одного ребёнка вылечить и медицинских современных центров построить"

"Думали приличный человек, а оказался СВО-лочь"

"Я плачу, что потеряла ещё одного любимого артиста, героя, наверное десяток раз посмотревшая "Адмирала" только из-за Хабенского. "Географ глобус пропил", Хабенский совесть потерял и никакой Колчак уже не поможет. А ещё должно быть страшно наверное,что вы не встретитесь в раю с Настей. Вам теперь только в ад"

"Спасает одних детей, а других убивает"

"Костя, Костя, ты не только Назарова и Васильеву отчислил из МХТ, ты себя из приличных людей отчислил"

"Для них это увольнение — всего лишь увольнение, а для тебя до конца дней — выжженная на лбу лилия"

В комментариях набросились на Хабенского

Ранее "Телеграф" рассказывал, что актер Артур Смольянинов признался в "эмоциональной готовности" идти на войну за Украину.