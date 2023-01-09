"Боевые утки напали на соловья": Галкин высмеял российского пропагандиста (видео)

Комик, кажется, вспомнил все самые абсурдные новости от кремлевских прихвостней

Покинувший рф шоумен Максим Галкин в одном из недавних выступлений едко прошелся по основным тезисам российских пропагандистов. Вспомнил и "нападение на Беларусь", и "покушение на Соловьева", и "боевых уток" с "грязной бомбой". Зал на каждую шутку реагировал бурными овациями.

Фрагмент видео опубликовал на своей странице в Инстаграм украинский журналист Дмитрий Гордон. Он коротко прокомментировал стэндап Галкина: "Как всегда, ярко и талантливо".

В выступлении комик иронизирует над формулировками российской пропаганды и гиперболизирует самые частые ее тезисы. Так, он рассказывает, как в Украине, "нашпигованной натовскими базами" так называемые террористы, каннибалы и лесбиянки в перерывах между созданием "грязной бомбы" "скрещивают коронавирус с обезьяньей оспой", а еще готовят "боевых уток к "нападению на Беларусь с четырех сторон".

"Что они там принимают? Дайте мне эти препараты, я тоже хочу… Дайте! Дайте мне эти грибы", — шутит Галкин.

Также шоумен вспоминает нашумевшую новость с рф о якобы подготовке к покушению на пропагандиста Владимира Соловьева. Галкин перечисляет, что тогда в ФСБ отчитались о якобы изъятии "пулеметов, минометов, пуль, патронов и нацисткой литературы".

"Как они еще не добавили осиновый кол, кровь девственниц, "Майн кампф" в оригинале, — добавляет Галкин. – Конечно, "укрнацисты" попались неопытные. Ну у вас же под боком есть "натовские базы"! Ну возьмите вы одну боевую утку, дайте ей понюхать носки Соловьева, уже на следующий день мы увидим заголовки "Боевые утки зас*али "соловья" до смерти".

Как сообщалось, Алла Пугачева, Максим Галкин вместе с детьми перебрались в Израиль весной 2022 года. Комика признали иноангентом в рф, возвращаться в россию он не намерен. Галкин выступил против действий агрессора и поддерживает Украину. В своих выступлениях он часто шутит как над пропагандой рф, так и над путиным.