Поддержавшего Украину актера Смольянинова начали преследовать в россии - он резко ответил

Российский актер уехал из россии несколько дней назад

На российского актера Артура Смольянинова составили протокол о "дискредитации" армии рф. Артист выступил против войны в Украине, а ранее рассказал о странном поведении президента своей страны путина.

Как передает российское издание "Медуза", ссылаясь на Гагаринский суд москвы, 38-летнему Смольянинову грозит штраф до 50 тысяч рублей (около 15 тысяч грн). Сам протокол был зарегистрирован 17 октября.

Сообщается, что о причине претензий Смольянинову ничего неизвестно, однако в недавнем интервью "Медузе" мужчина назвал мобилизацию в россии "окаянной".

Актер, который покинул россию несколько дней назад из-за съемки в США, прокомментировал сложившуюся ситуация. По его словам, по этому поводу он не испытывает никаких эмоций, "грустить и радоваться" тут не о чем.

"Для меня не существует законов этого государства. Они, как и само государство, преступны по своей сути, а значит — не имеют ни моральной, ни юридической силы… Есть гораздо более существенные вопросы в жизни", — отреагировал Смольянинов на санкции.

Напомним, в апреле мужчина рассказал о своей встречи с путиным и его странном запахе. Смольянинов объяснил, что духи диктатора вызывали в нем подобострастие к собеседнику "на инстинктивном уровне".

Ранее "Телеграф"сообщал, что певица София Ротару, активно выступающая в рф до полномасштабного вторжения армии россии в Украину, отреагировала на обстрел российскими дронами-камикадзе Киева 17 октября.