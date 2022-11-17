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Эффект "Гойда": новое лицо путиниста Охлобыстина вызвало шквал издевательств в сети

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
иван охлобыстин
иван охлобыстин

Актеру досталось за внешний вид

Пользователей сети переполошило фото скандального российского актера ивана охлобыстина, который активно поддерживает российского диктатора владимира путина и собирался ехать на войну против Украины.

Так в российских СМИ было обнародовано фото охлобыстина, на котором он появился не в самом своем "презентабельном" виде, на что обратил внимание известный блогер Антон Ходза.

"Капец охлобыстина жизнь побила", — кратко подписал фото он.

Пользователи сети мимо этой фотографии пройти не смогли и вовсю начали шутить о том, что актер явно злоупотребляет алкоголем, а другие вспомнили об еще одной заядлой путинистке юлии чичериной, которая в начале войны разъярила соцсети тем, что сняла флаг Украины после начала оккупации Энергодара.

Однако чаще всего пользователи упоминали о том, как во время очередного шабаша на красной площади, охлобыстин кричал "гойда", подталкивая россиян к продолжению вторжения в Украину.

Напомним, после начала вторжения россии в Украину охлобыстин не стал скрывать того, что россияне являются "орками" и сравнил войну с нашествием орды.

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#Россия #Иван Охлобыстин