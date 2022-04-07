Одиозный актер-путинец признал, что россияне – это орки

Реакция сети не заставила себя ждать.

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин, известный поддержкой кровавого диктатора владимира путина, наконец признал, что русские и их армия – это орки.

На слова одиозного актера обратил внимание шеф-редактор LiveJournal Павел Пряников на своей странице в Facebook.

"Священник и актер Иван Охлобыстин: Наши недруги в чём-то правы — мы орки! Мы другого действительно толком не видели. Нам просто не давали возможности. Будь мир с нами поласковей и всё по другому могло бы случиться. Задымились боевые костры. Забили бубны. Пошла орда! Такая наша злая, орчья правда", — процитировал слова Охлобистина российский журналист.

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В комментариях к сообщению разгорелась целая дискуссия. Единицы согласились, что россияне — действительно орки, тогда как другие люди писали, что Охлобыстин "сошел с ума" и давно уже "на стороне зла и насилия", но прикрывается своей рясой. Не обошли вниманием слова россиянина о "если бы мир был с Россией мягче", отметив, что это лишь попытка хоть как-то оправдать действия Кремля и в отношении Украины, и в отношении мира.

Напомним, что российские военные в Украине совершают ужасающие преступления. Об этом свидетельствует ситуация в Буче, где после ухода оккупантов, улицы города были полностью выстланы телами мирных жителей, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили прямо посреди дороги. Город Ирпень также был полностью разрушен — на улицах обнаружены трупы местных граждан.

Также "Телеграф" сообщал, что орки тянут из Украины все вплоть до кухонной утвари и детских игрушек. Они отправляют домой вещи, украденные у убитых или эвакуированных или пытаются продать на рынках Беларуси.