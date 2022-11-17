Ефект "Гойда": нове обличчя путініста Охлобистіна викликало шквал знущань у мережі

Актору дісталося за зовнішній вигляд

Користувачів мережі переполошило фото скандального російського актора івану охлобистина, який активно підтримує російського диктатора володимира путіна і збирався їхати на війну проти України.

Так у російських ЗМІ було оприлюднено фото охлобистина, на якому він з’явився не в самому своєму "презентабельному" вигляді, на що звернув увагу відомий блогер Антон Ходза.

"Капець охлобистіна життя побило", — коротко підписав фото він.

Користувачі мережі повз цю фотографію пройти не змогли та почали жартувати про те, що актор явно зловживає алкоголем, а інші згадали про ще одну затяту путіністку юлію чичерину, яка на початку війни розлютила соцмережі тим, що зняла прапор України після початку окупації Енергодара.

Однак найчастіше користувачі згадували про те, як під час чергового шабашу на червоній площі охлобистін кричав "гойда", підштовхуючи росіян до продовження вторгнення в Україну.

Нагадаємо, після початку вторгнення росії в Україну охлобистін не приховував того, що росіяни є "орками" і порівняв війну з навалою орди.