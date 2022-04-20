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"Ми вб’ємо всіх! Нам не потрібен мир без перемоги": п’яний Охлобистін зібрався їхати воювати в Україну

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Охлобистін давно і люто підтримує кривавого диктатора путіна Новина оновлена 20 квітня 2022, 23:14
Охлобистін давно і люто підтримує кривавого диктатора путіна

Актор заявив, що українці 30 років принижували росіян, тому він планує зробити зуби та всіх вбивати.

Одіозний російський актор Іван Охлобистін, який нещодавно визнав, що росіяни — це орки, у стані алкогольного сп’яніння заявив, що поїде воювати за путіна в Україні.

Про це повідомив журналіст та письменник Олександр Ніконов, якому і зателефонував п’яний актор.

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Журналіст розповів, що у розмові Охлобистін заявив, що росіяни 30 років зазнавали принижень від українців і тепер настав час це припинити. На війну в Україні актор збирається брати із собою дружину, яка буде снайпером, бо втрачати їм уже нічого, проте перед війною він обов’язково зробить зуби — це потрібно для того, щоб було чим жувати, якщо стане інвалідом. У планах Охлобистіна завезти через Ростов два гумконвої з гуманітаркою, а потім вирушити воювати і всіх вбивати. Наприкінці розмови актор зізнався, що він напідпитку.

Охлобистін у розмові з Ніконовим заявив, що їде на війну з Україною

Дзвінок. Беру трубку:

- Да!

- Привіт. Це Охлобистін.

- О-о! Привіт, Вань.

- Привіт, старий. Живий-здоровий? Батьківщину не зрадив?

- В якому сенсі?

- В прямому! Ха-ха-ха!.. Ти в Росії перебуваєш?

- Ні, звичайно. Все ж таки пристойні люди, хто міг, роз’їхалися.

- Пристойні-непристойні... А ви не боїтеся?

- Ні, не боїмося.

- А чому не боїтеся? Треба боятися!

- Навіщо, Вань? Росія цю війну вже програла .

- Цього не може бути! Цього просто не може бути за всіма законами природи – фізичними, хімічними… Росія завжди виграватиме. Ми виграємо!

- Петро Перший говорив колись про нездійсненність деяких завдань: "Нікому взяти!" У тому сенсі, що немає кадрів для такої роботи. Ось так і тут – нікому взяти: Росія витратила всі свої резерви та ресурси .

- Я не знаю, чи казав таке Петро Перший, але навіть якщо станеться неможливе, і ми програємо, це означає, що разом із нами програє весь світ. Нічого не буде! Буде великий нуль. І ми всі готові до цього Апокаліпсису! Весь народ погоджується. І ти не уявляєш, якою мірою! У єдиному пориві! Усі, з ким я говорив, усі за перемогу! Поети, художники... Ми вб’ємо всіх! Нам не потрібен такий світ, у якому немає нашої перемоги, Путін не даремно про це сказав. І мені радісно, розумієш! Це таке захоплення!

- Тоді вам і себе доведеться вбити, якщо ракети запускатимуть ядерні...

- А ми згодні!

- Вань, а чи не можна зробити так, щоб ви спокійно вбили самих себе і залишили всіх інших у спокої?

- Ні! Ми чекали на це тридцять років. Тридцять років нас принижували. І тепер таке щастя... Нарешті, господи! Я поїду туди. Це ось прямо зараз стан, такий аллах-акбар у всього народу! Ось тобі скільки зараз років?

– 57.

- А мені 55. А моїй дружині – 50. І вона зі мною їде! Нам втрачати вже нічого. Ми такі щасливі. Ось чого вони чекали, то вони від нас і отримають! Ми їдемо!

- Навіщо бабу береш?

- А вона в мене снайпер!.. А ти... Ти бережи себе, ти людина важлива, людина розумна, ти нам знадобишся... Я ось виїжджаю на бойові дії і всіх обдзвонюю. Бо, як на мене, я не повернуся. Тому ти мене пробач там за все, якщо що було.

- Я вже зрозумів... Сподіваюся, ти береш із собою Захара Прилепіна?

- Захар сам поїде... Коротше! Ми, весь народ, так задовбалися, але тепер сталося те, чого ми так довго чекали... Ля-ля-ля...

- Я бачу, ти прибухнув.

- Звісно! Я п’яненький.

- Коли їдеш?

- Ось я операцію на зубах зроблю та поїдемо.

- Навіщо тобі зуби, якщо ти вже майже небіжчик? Заощаджуй.

- Ну мало що. Може, я інвалідом буду, жувати щоб... Через Ростов їдемо, два конвої — з гуманітаркою там, то, се... Відвезу, а потім — воювати!.. Ти ж росіянин! Я навіть не знаю, як тобі пояснити… Це кльово! Але в нас зараз у всіх такий підйом! Таке щастя! З Божою допомогою. Війна з цими язичниками… Ми підірвемо цей світ! Ми всіх уб’ємо!.."

Раніше "Телеграф" повідомляв, що засуджений за смертельну ДТП актор Михайло Єфремов попросив Верховний суд Росії зменшити йому термін у в’язниці, заявивши, що підтримує путіна у війні проти України.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Іван Охлобистін
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