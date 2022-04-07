Одіозний актор-путінець визнав, що росіяни – це орки

Реакція мережі не змусила на себе чекати.

Скандальний російський актор Іван Охлобистін, відомий підтримкою кривавого диктатора володимира путіна, нарешті визнав, що росіяни та їх армія — це орки.

На слова одіозного актора звернув увагу шеф-редактор LiveJournal Павло Пряников на власній сторінці у Facebook.

"Священник та актор Іван Охлобистін: Наші вороги в чомусь мають рацію — ми орки! Ми іншого справді до ладу не бачили. Нам просто не давали змоги. Якби світ був з нами лагіднішим і все інакше могло б статися. Задимились бойові багаття. Забили бубни. Пішла орда! Така наша зла, орча правда", — процитував слова Охлобистіна російський журналіст.

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У коментарях до допису розгорілася ціла дискусія. Одиниці погодилися, що росіяни — дійсно орки, тоді як інші люди писали, що Охлобистін "не сповна розуму" та давно вже "на боці зла та насилля", але прикривається своєю рясою. Не залишили без уваги слова росіянина про "якби світ був з Росією лагіднішим", зазначивши, що це лише спроба хоч якось виправдати дії Кремля і стосовно України, і стосовно світу.

Нагадаємо, що російські військові в Україні чинять жахливі злочини. Про це свідчить ситуація в Бучі, де після відходу окупантів вулиці міста були повністю вистелені тілами мирних жителів, яким перед смертю зв’язали руки та ноги, а потім кинули прямо посеред дороги. Місто Ірпінь також повністю було зруйновано — на вулицях виявлено трупи місцевих громадян.

Також "Телеграф" повідомляв, що орки тягнуть з України все аж до кухонного начиння та дитячих іграшок. Вони відправляють додому речі, вкрадені у вбитих або евакуйованих, або намагаються продати на ринках Білорусі.