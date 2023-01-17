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Назаров жорстко висловився після того, як його вигнав із театру Хабенський (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Дмитро Назаров Новина оновлена 17 січня 2023, 17:37
Дмитро Назаров. Фото Legion Media

Актор опублікував перший вірш після скандалу з його звільненням

Російський актор, зірка серіалу "Кухня" Дмитро Назаров поділився у своїх соціальних мережах віршем під назвою "Нова реальність". Це його перший ролик після відходу з МХТ імені Чехова. Ймовірно, так актор прокоментував його звільнення з театру, рішення про яке ухвалив колись лояльний до України Костянтин Хабенський.

Вірша Назаров розмістив у своєму каналі на Youtube. Відео набрало більше тисячі переглядів. У коментарях користувачі дякують акторові, що зберіг честь. Слова підтримки пишуть і з України.

Актор з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну виступив проти дій російської влади. Свої думки він висловлює за допомогою творчості, публікуючи в мережі байки, пісні та вірші. У новому ролику він розповідає, як "входить у нову реальність".

А вы прилипли в свято место,

Разобранные по породам,

Намазанные сытным тестом,

Своим д*рьмом и сладким медом.

В загонах ваших свищет вьюга,

В кормушках жалкие объедки,

А вы кусаете друг друга,

А надо грызть клыками клетки.

Назаров зазначає, що росіянам "покірність вбили по гланди зі страхом разом смердючим". Актор додав, що раніше також "виконував команди, до яких з дитинства був привчений".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії один за одним "скасовують" неугодних зірок. Актор Артур Смольянінов, який виїхав з рф, не приховує, що йому начхати, в якому вигляді залишиться його батьківщина після війни з Україною.

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#Актор #Дмитро Назаров