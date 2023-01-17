Назаров жестко высказался после того, как его выгнал из театра Хабенский (видео)

Актер опубликовал первое стихотворение после скандала с его увольнением

Российский актер, звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров поделился в своих социальных сетях стихом под названием "Новая реальность". Это его первый ролик после ухода из МХТ имени Чехова. Вероятно, так актер прокомментировал его увольнение из театра, решение о котором принял некогда лояльный к Украине Константин Хабенский.

Стихотворение Назаров разместил в своем канале на Youtube. Видео набрало более уже тысячи просмотров. В комментариях пользователи благодарят актера, что сохранил честь. Слова поддержки пишут и из Украины.

Актер с начала полномасштабного вторжения рф в Украину выступил против действия российских властей. Свои мысли он выражает с помощью творчества, публикуя в сети басни, песни и стихи. В новом ролике он рассказывает, как "вступает в новую реальность".

А вы прилипли в свято место,

Разобранные по породам,

Намазанные сытным тестом,

Своим д*рьмом и сладким медом.

В загонах ваших свищет вьюга,

В кормушках жалкие объедки,

А вы кусаете друг друга,

А надо грызть клыками клетки.

Назаров отмечает, что россиянам "покорность вбили по гланды со страхом вместе зловонючим". Актер добавил, что раньше тоже "выполнял команды, к которым с детства был приучен".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в рф один за одним "отменяют" неугодных звезд. Уехавший из россии актер Артур Смольянинов не скрывает, что ему плевать, в каком виде останется его родина после войны с Украиной.