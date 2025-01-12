Стрелял в украинских военных и получил "ответку" в глаз: куда пропал актер-оккупант Мамаев после "СВО"

Z-патриот из "Гардемаринов" является военным преступником

Российский актер Михаил Мамаев, который сыграл князя Никиту Оленева в фильме "Виват, гардемарины!" с нынешними путинистами Сергеем Жигуновым и Дмитрием Харатьяном, в конце 2022 года отправился убивать украинцев. Тогда актер показал фото на фоне военной техники с Z-символикой. В апреле 2024 года Мамаева ранили.

Пропутинский "гардемарин", который также засветился в фильмах "Тайны дворцовых переворотов", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", долгое время освещал события на оккупированных Россией украинских территориях и рассказывал росСМИ, что ему "приходилось стрелять".

Нередко публиковал в своем Инстаграме фото, на которых он позирует в кепке с буквой Z на фоне российской бронетехники с этим же запрещенным в Украине символом рашизма, и с другими военными преступниками.

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В конце ноября 2023 года украинофоб принял участие в передаче "Привет, Андрей!" с пропагандистом Малаховым, однако его не пустили на шоу из-за бейсболки с российским флагом. Съемочная группа попросила Мамаева снять головной убор. После инцидента путинист пожаловался, что россиянам плевать на так называемую "СВО".

Мамаев с пропагандистом Корчевниковым

Ранение актера-оккупанта

В апреле 2024 года Мамаев оказался в госпитале с символикой Z на окнах, вероятно, с ранением в глаз. Других подробностей актер не раскрыл.

Он еще появляется с постами в соцсетях, выкладывает фото с редких публичных мероприятий. Продолжает активно заниматься пропагандой и промыванием мозгов "простых россиян".

Михаил Мамаев есть в "Миротворце". Российский актер является:

Военным преступником.

Участником российско-белорусской военной агрессии против Украины 24.02.2022.

Соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан.

Участником в пропагандистских мероприятиях страны-агрессорши.

Военнослужащим ВС РФ.

Также Мамаев сознательно нарушает Государственную границу Украины, когда приезжает в аннексированный Крым и участвует в пропагандистских мероприятиях.

В 2024 году во время президентских выборов Мамаев выступал в качестве доверенного лица диктатора Путина. "За последние десятилетия у нас в стране впервые есть общенациональный лидер, за которым идет страна. С ним не страшно ничего", — говорил преступник о преступнике.

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