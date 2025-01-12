Стріляв в українських військових і отримав "отвєтку" в око: куди зник актор-окупант Мамаєв після "СВО"
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Z-патріот із "Гардемаринів" є військовим злочинцем
Російський актор Михайло Мамаєв, який зіграв князя Микиту Оленєва у фільмі "Віват, гардемарини!" з нинішніми путіністами Сергієм Жигуновим та Дмитром Харатьяном, наприкінці 2022 року відправився вбивати українців. Тоді актор показав фото на тлі військової техніки із Z-символікою. У квітні 2024 року Мамаєва поранили.
Пропутінський "гардемарин", який також засвітився у фільмах "Таємниці палацових переворотів", "Бальзаківський вік, або Усі мужики сво…", довгий час висвітлював події на окупованих Росією українських територіях та розповідав росЗМІ, що йому "доводилося стріляти".
Нерідко публікував у своєму Інстаграмі фото, на яких він позує у кепці з літерою Z на тлі російської бронетехніки із цим же забороненим в Україні символом рашизму, та іншими військовими злочинцями.
Скандал із "Першим каналом"
Наприкінці листопада 2023 року українофоб взяв участь у передачі "Привет, Андрей!" з пропагандистом Малаховим, проте його не пустили на шоу через бейсболку з російським прапором. Знімальна група попросила Мамаєва зняти головний убір. Після інциденту путініст поскаржився, що росіянам начхати на так звану "СВО".
Поранення актора-окупанта
У квітні 2024 року Мамаєв опинився у шпиталі із символікою Z на вікнах, ймовірно, з пораненням в око. Інших подробиць актор не розкрив.
Він ще з'являється з постами в соцмережах, викладає фотографії з рідкісних громадських заходів. Продовжує активно займатися пропагандою та промиванням мізків "простих росіян".
Михайло Мамаєв знаходиться у "Миротворці". Російський актор є:
- Військовим злочинцем.
- Учасником російсько-білоруської військової агресії проти України 24.02.2022.
- Співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.
- Учасником у пропагандистських заходах країни-агресорки.
- Військовослужбовцям ЗС РФ.
Також Мамаєв свідомо порушує Державний кордон України, коли приїжджає до анексованого Криму та бере участь у пропагандистських заходах.
У 2024 році під час президентських виборів Мамаєв виступав як довірене обличчя диктатора Путіна. "За останні десятиліття у нас у країні вперше є загальнонаціональний лідер, за яким йде країна. З ним не страшно нічого", — говорив злочинець про злочинця.
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