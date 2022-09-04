Не можна виключати, що війну між росією та Україною буде закінчено тихо

Екс-нардеп, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов спеціально для "Телеграфу" спрогнозував, як може закінчитися війна в Україні

В останні тижні Україна все частіше чує про необхідність переговорів із росією щодо закінчення повномасштабної війни. Про це, зокрема, висловилися лідери Туреччини, а також Німеччини, Франції.

Крім того, від кількох публічних спікерів з боку росії лунали натяки на готовність до мирних переговорів. Є інформація, що такі сигнали передавалися і непублічними каналами.

Але російська сторона має свої умови. Їм потрібний результат, який вони зможуть представити як перемогу, хоча б для внутрішньої аудиторії. Вже не згадується про виконання великого ультиматуму, в якому Кремль вимагав від НАТО повернутися на рубежі 1997 року. Так само втратив актуальність довгий список політичних цілей в Україні.

Для росії у разі укладання мирного договору важливим буде відмова України від претензій на Крим і визнання російського контролю над Донецькою та Луганською областями. Також може йтися про нейтральний статус України – відмову від вступу до НАТО. Програмою-мінімум для росії може стати "малий договір" – оголошення припинення вогню та фіксація нинішньої лінії фронту.

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Україна, у свою чергу, висуває свої умови, і вони є публічними. Президент Володимир Зеленський заявив, що умовою проведення переговорів є виведення російських військ із окупованих територій. Тобто варіант "мир в обмін на території" є неприйнятним для президента. Навколо цієї позиції існує повний консенсус в українському суспільстві.

Російська сторона у разі відмови від виконання їх умов загрожує підняттям ставок – аварією на Запорізькій АЕС, енергетичною блокадою, проведенням псевдореферендумів на окупованих територіях. Анексія територій стане "спалюванням мостів" для переговорів.

Головним фактором, що впливає на ймовірність та результат переговорів, стануть події на полі бою у найближчі півтора місяці. Після цього у будь-якому випадку очікується зниження інтенсивності бойових дій.

А взагалі не можна виключати, що війну буде закінчено без підписання офіційних договорів. Традицію офіційно оголошувати війну та закінчувати її підписанням договору про капітуляцію або про перемир’я було забуто після закінчення Другої світової. Військові конфлікти останніх 70 років здебільшого закінчувалися або підписанням тимчасового договору про перемир’я, або зупинялися без підписання будь-яких документів.