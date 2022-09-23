"Как декорация из фильма об Индиане Джонсе": тракторист случайно открыл неразграбленную пещеру времен фараона Рамсеса II

Пещера дает полную картину погребальных традиций эпохи поздней бронзы

В государстве Израиль, военные которого начали перенимать опыт ВСУ, сделано открытие, которые может серьезно изменить представление научного мира о том, как жили люди в XIII веке до нашей эры.

Так, на южном побережье страны была обнаружена неповрежденная древняя погребальная пещера, которая сама по себе является редкостью, пишет phys.org со ссылкой на Управление древностей Израиля.

Отмечается, что открытие было сделано во многом случайно: трактор передвинул камень во время строительства нового парка кибуца Пальмахим, и открыл таким образом доступ к могиле, которой чем 3300 лет.

Именно из-за трудной доступности могила не была подвергнута разграблению на протяжении столетий.

Среди оставленного инвентаря, предназначенного служить умершему в загробном мире, археологи нашли целые глиняные и бронзовые сосуды, точно в том виде, в каком они были помещены в гробницу в XIII веке до н.э., варочные сосуды и масляные лампы. Они также нашли крошечные сосуды с небольшим количеством драгоценных веществ, которые, по-видимому, были доставлены из Тира, Сидона и других портов Ливана.

Археологи нашли и снаряжение для военных действий: наконечники стрел и наконечники копий из бронзы, которые, похоже, были связаны с органическим материалом, не пережившим воздействия времени.

Погребальная пещера в Израиле

"Это находка всей моей жизни, — говорит эксперт по бронзовому веку Эли Яннай. — Это как декорации из "Индианы Джонса" — пещера с сосудами на полу, к которым не прикасались 3300 лет. Это эпоха поздней бронзы – как раз время пресловутого фараона Рамсеса II… Пещера дает полную картину погребальных традиций эпохи поздней бронзы".

Издание напоминает, что Рамсесу II приписывают расширение влияния Древнего Египта до современной Сирии на северо-восток и Судана на юг. Другими словами, погребальная пещера относится ко времени, когда древний Египет правил землей, которая сегодня является Израилем.

Сообщается, что погребальная камера была высечена в скале в форме квадрата с колонной, поддерживающей потолок. По словам Яннай, в отличие от чуть более ранних захоронений, обнаруженных в окрестностях южного побережья Израиля, они, похоже, служили семье или клану. Другие могилы, хотя и 14 века до н.э., а не 13 века, служили для захоронения одного тела. Однако о телах можно сказать немногое: в отличие от самого места захоронения, их сохранность плохая, что исключает возможность выделения и анализа ДНК.

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