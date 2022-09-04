Блогер и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин рассказал, чему учится Армия обороны Израиля у Вооруженных сил Украины

На вторую неделю полномасштабного вторжения РФ в Украину в Армии обороны Израиля (АОИ) была создана специальная команда и отдел по изучению хода этой войны. В отдел вошли как высокопоставленные офицеры, так и представители разных военных ведомств.

Уже в марте состоялась первая встреча старших военных АОИ и ВСУ. Это были офицеры бронетанкового корпуса Израиля. Евреев интересовал опыт грамотного использования украинцами своих танков.

Потом было много других встреч. Как правило интересовали уже упомянутые танки, работа медицины и работа разведки. О чем именно говорили на этих встречах, неизвестно. Никто, конечно же, отчетов не предоставляет.

Но обмен опытом идет.

Израильские военные подчеркивают, что во многом в первые недели войны Украина выстояла благодаря грамотному использованию танков. Этот опыт напрямую повлиял на многие нынешние реформы в армии евреев.

Во-первых, была остановлена инициатива пуска некоторых частей бронетанкового корпуса под нож. Это вообще отдельная большая тема, но тут руки давно чешутся у некоторых генералов и военных деятелей.

Во-вторых, модернизированному танку Меркава 4 "Барак" таки быть. Израильские военные его даже неофициально обозвали как Меркава 5, так как там будет переработана вся начинка и системы — по сравнению с предыдущими "четверками".

Плюс система активной танковой защиты "Меиль руах".

Сохранение части сил бронетанкового корпуса АОИ и появление новой модификации Меркавы это прямая заслуга российско-украинской войны и опыта ВСУ по использованию танков.

Это подчеркивается даже в ведущих израильских СМИ.

Причем ставится упор на то, что танк крайне уязвим, если не используется в комбинированных операциях или используется без прикрытия, как это делают ВС РФ, например.

В деле разведки евреев интересует вопрос процесса закрытия циклов, то есть ситуация от момента обнаружения цели и до момента ее уничтожения. Большая часть учений и военных технологий направлены на то, чтобы максимально сократить это время.

Отдельно интересует вопрос снабжения, особенно в реалиях так называемого "логистического ада" и ситуации непрекращающегося давления. Напомню, что ресурсы Израиля рассчитаны на полномасштабную войну (с тотальной мобилизацией) сроком на месяц, не более.

Если более, то ожидается, что рухнет израильская экономика.

То есть в случае большой войны АОИ должна нанести поражение врагу за один месяц. Но что делать, если война затянется? Как тогда наладить техническую поддержку, снабжение и эксплуатацию снаряжения и техники?

Вот эти и многие другие вопросы очень интересуют израильских военных.

Источник — Telegram-канал Игаля Левина.