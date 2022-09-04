Нельзя исключать, что война между россией и Украиной будет закончена тихо

Экс-нардеп, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов специально для "Телеграфа" дал прогноз, как может закончиться война в Украине

В последние недели Украина всё чаще слышит о необходимости переговоров с россией насчет окончания полномасштабной войны. Об этом, в частности, высказались лидеры Турции, а также Германии, Франции.

Кроме того, от нескольких публичных спикеров со стороны россии звучали намеки на готовность к неким мирным переговорам. Есть информация, что такие сигналы передавались и по непубличным каналам.

Но у российской стороны есть свои условия. Им нужен результат, который они смогут представить как победу, хотя бы для внутренней аудитории. Уже не упоминается о выполнении "большого ультиматума", в котором Кремль требовал от НАТО вернуться на рубежи 1997 года. Точно так же потерял актуальность длинный список политических целей в Украине.

Для рф в случае заключения мирного договора принципиальным будет отказ Украины от претензий на Крым и признание российского контроля над Донецкой и Луганской областями. Также может идти речь о нейтральном статусе Украины – отказе от вступления в НАТО. Программой-минимум для россии может стать "малый договор" – объявление прекращения огня и фиксация нынешней линии фронта.

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Украина, в свою очередь, выдвигает свои условия, и они публичны. Президент Владимир Зеленский заявил, что условием проведения переговоров является вывод российских войск с оккупированных территорий. То есть, вариант "мир в обмен на территории" является неприемлемым для президента. Вокруг данной позиции существует полный консенсус в украинском обществе.

Российская сторона в случае отказа от выполнения их условий грозится поднятием ставок – аварией на Запорожской АЭС, энергетической блокадой, проведением псевдореферендумов на оккупированных территориях. Аннексия территорий станет "сжиганием мостов" для переговоров.

Главным фактором, влияющим на вероятность и исход переговоров, станут события на поле боя в ближайшие полтора месяца. После этого в любом случае можно ожидать снижения интенсивности боевых действий.

А вообще нельзя исключать, что война будет закончена без подписания официальных договоров. Традиция официально объявлять войну и заканчивать ее подписанием договора о капитуляции или о перемирии была забыта после окончания Второй мировой. Военные конфликты последних 70 лет преимущественно заканчивались либо подписанием временного договора о перемирии, либо останавливались без подписания каких-либо документов.