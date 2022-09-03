В цвете и отличном качестве: затонувший "Титаник" показали с до сих пор невиданной четкостью (видео)

Ученые исследуют остатки легендарного корабля на дне Атлантического океана

Обломки пассажирского трансатлантического лайнера "Титаник", признанные объектом международной защиты, продолжают привлекать отчаянных туристов и ученых. Поэтому компания OceanGate Expedition организует туры и исследовательские экспедиции к остову корабля, лежащего на дне Северной Атлантики. Результатом нынешней поездки из них стало уникальное видео – "Титаник" запечатлели в цвете и разрешении 8К.

Видео, отснятое во время второй ежегодной экспедиции на "Титаник", вышло на Youtube-канале OceanGate Expedition. Оно настолько детализировано, что на появляющемся в кадре якоре можно разглядеть клеймо компании Noah Hingley & Sons Ltd, которая его сделала. Раньше эту деталь никто не замечал.

Действие культовой сцены фильма "Титаник" происходило на носу корабля, который можно разглядеть в ролике

Также в ролике можно увидеть перила палубы на носу – именно это место показано в культовой сцене из фильма Джеймса Кэмерона "Титаник" с Леонардо Дикаприо и Кейт Уинслет, а также люки грузового отсека, якорь, лежащий на одной из палуб, тумбы швартовных тросов, огромную якорную цепь и другие детали корабля. Появляющиеся в ролике зеленые огоньки — это лазерный инструмент, позволяющий произвести масштабирование обломков. Расстояние между ними составляет 10 сантиметров.

Ученые, исследующие остатки лайнера, утверждают, что океан постепенно разрушает его и год от года остов распадается и исчезает. Так ржавое железо съедают бактерии Halomonas titanicae, найденные на затонувшем "Титанике" и названные в его честь. Тем не менее, корпус корабля стал убежищем для большого количества морских организмов (известно о 24 видах позвоночных животных и 4 видах рыб), образовав свою особую экосистему, отличную от обычного океанического дна, в этом участке Атлантики. Поэтому, кроме археологов и картографов, в экспедицию OceanGate Expedition входят также морские биологи, исследователи ДНК и окружающей среды. В следующий раз компания вместе с экспертами отправится к "Титанику" в мае следующего года.

Как известно, "Титаник" вышел в свой единственный рейс 10 апреля 1912 года. Уже в ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом и утонул. Во время катастрофы погибли более 1500 человек. Впервые добраться до обломков корабля, лежащих на глубине 3750 метров, удалось только в 1985 году. А уже в 1987 году на канале National Geographic Channel вышел документальный фильм о корабле, который вдохновил режиссера Джеймса Кэмерона на экранизацию катастрофы. Сам Кэмерон совершил 12 погружений к обломкам корабля, а отснятые во время этого кадры, в том числе останков интерьеров использовал в фильме.

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