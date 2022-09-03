У кольорі та чудовій якості: затонулий "Титанік" показали із досі небаченою чіткістю (відео)

Учені досліджують залишки легендарного корабля на дні Атлантичного океану

Уламки пасажирського трансатлантичного лайнера "Титанік", які визнано об’єктом міжнародного захисту, продовжують приваблювати відчайдушних туристів та учених. Тож компанія OceanGate Expedition організовує тури та дослідницькі експедиції до остову корабля, який лежить на дні Північної Атлантики. Результатом цьогорічної поїздки з них стало унікальне відео – "Титанік" зафільмували в кольорі та роздільній здатності 8К.

Відео, відзняте під час другої щорічної експедиції на "Титанік", вийшло на Youtube-каналі OceanGate Expedition. Воно настільки деталізоване, що на якорі, який з’являється в кадрі, можна розгледіти клеймо компанії Noah Hingley & Sons Ltd, котра його зробила. Раніше цю деталь ніхто не помічав.

Дія культової сцени фільму "Титанік" відбувалась на носу корабля, який можна розгледіти в ролику

Також у ролику можна побачити перила палуби на носу – саме це місце показано в культовій сцені з фільму Джеймса Кемерона "Титанік" з Леонардо Дікапріо та Кейт Вінслет, а також люки вантажного відсіку, якір, який лежить на одній із палуб, тумби швартувальних тросів, величезний якірний ланцюг та інші деталі корабля. Зелені вогники, які з’являються у ролику, — це лазерний інструмент, який дозволяє провести масштабування уламків. Відстань між ними складає 10 сантиметрів.

Вчені, які досліджують залишки лайнера, твердять, що океан поступово руйнує його і рік від року остов розпадається та зникає. Так поіржавіле залізо з’їдають бактерії Halomonas titanicae, знайдені на затонулому "Титаніку" і названі на його честь. Тим не менше, корпус корабля став прихистком для чималої кількості морських організмів (відомо про 24 види безхребетних тварин та 4 види риб), утворивши свою особливу екосистему, відмінну від звичайного океанічного дна, у цій ділянці Атлантики. Тому окрім археологів та картографів в експедицію OceanGate Expedition входять також морські біологи, дослідники ДНК та навколишнього середовища. Наступного разу компанія разом з експертами вирушить до "Титаніка" у травні наступного року.

Як відомо, "Титанік" вийшов у свій єдиний рейс 10 квітня 1912 року. Уже в ніч з 14 на 15 квітня він зіштовхнувся з айсбергом і затонув. Під час катастрофи загинуло понад 1500 людей. Вперше дістатись до уламків корабля, які лежать на глибині 3750 метрів, вдалось тільки у 1985 році. А вже у 1987 році на каналі National Geographic Channel вийшов документальний фільм про корабель, який надихнув режисера Джеймса Кемерона на екранізацію катастрофи. Сам Кемерон здійснив 12 занурень до уламків корабля, а відзняті під час цього кадри, в тому числі рештків інтер’єрів використав у фільмі.

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