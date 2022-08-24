Пішла за російським кораблем: біля берегів Італії затонула суперяхта російського магната (відео)

Яхту намагались врятувати і екіпаж, і італійські рятівники, але марно

Росіяни продовжують зазнавати втрат у "яхтовому флоті": спочатку пустили з молотка заарештовану суперяхту російського олігарха Дмитра Пумпянського, а тепер стало відомо, що біля берегів Італії затонула 40-метрова суперяхта My Saga, що належить співвласнику "Кузбассразрезугля" Геннадію Айвазяну.

Яхта, побудована в Монако в 2007 році, яка пливла з Галліполі до Мілаццо (Сицилія), затонула біля берегів південної Італії, повідомляє Daily Mail.

Надзвичайна подія сталася ще ввечері в суботу, 20 серпня, проте інформація про неї поширилася лише 22 серпня, а кому вона може належати — 24 серпня.

Зокрема кадри затоплення яхти опублікувала Guardia Costiera — Берегова охорона Італії.

Судно почало набирати воду на кормі ввечері в суботу після чого капітан подав сигнал лиха і з яхти було евакуйовано 4 пасажири та один член екіпажу — усі італійці. На борту судна залишилося четверо членів екіпажу, включаючи капітана, які намагалися врятувати її.

Дорогою до берега яхта почала сильно кренитися на правий борт. На кадрах, знятих італійською береговою охороною, видно, що згодом корми човна зникли під хвилями, а вода досягла лінії його даху. Далі яхта піднялася носом нагору і почала стрімко тонути. Близько 13:00 неділі за місцевим часом судно остаточно затонуло, а членів екіпажу евакуювали та доставили до безпечного місця.

Кому належала яхта, точно невідомо, проте італійські та російські ЗМІ пишуть, що її власником був співвласник "Кузбасрозрізвугілля" (Кемеровська обл, росія) Геннадій Айвазян.

Сама яхта My Saga коштувала 50 мільйонів доларів США.

Яхта My Saga

Як повідомлялося, після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну влада Італії заарештувала яхту "Шахерезада" вартістю 700 млн доларів російського диктатора володимира путіну.