В Італії заарештували яхту путіна вартістю 700 млн доларів: як вона виглядає

Офіційно власник судна пов’язаний з офшорними рахунками Маршаллових островів, але ім’я приховано

В Італії днями було заарештовано одну з найдорожчих у світі яхт під назвою "Шахерезада", володіння якою приписують кривавому диктатору рф володимиру путіну. Заблокувати пересування судна вирішили через антиросійські санкції, які виконуються більшістю західних країн.

Новину повідомили представники Міністерства економіки Італії, повідомляє "Телеграф".

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Італійські чиновники наголошують: після ретельного розслідування їм вдалося виявити значні економічні зв’язки, які пов’язують фактичного (підставного) власника "Шахерезади" з російськими політичними діячами. Більшість із останніх перебувають під санкціями, які проти Москви ввів Європейський Союз.

"Шахерезада" з іншого ракурсу

Цікаво, що у звіті Міністерства зазначено — судно давно знаходилося під пильною увагою італійської влади, проте час арешту настав лише зараз.

Наразі "Шахерезаду" буде "заморожено", а її подальше пересування — зупинено. Нагадаємо, що останнім часом яхта була пришвартованою у водах італійського муніципалітету Марина-ді-Каррара.

Арешт, до речі, провадився фахівцями Фінансової гвардії Італії.

Документ, що дозволяє заарештувати "Шахерезаду"

Як виглядає яхта

Як уже згадувалося, "Шахерезада" належить до класу дорогих люксових яхт, чиї розкіш та оздоблення вражають уяву навіть найбільших скептиків. Судно є шестипалубним, і кожна з цих палуб має золоту або мармурову поверхню.

Усередині судна безліч різних кают, кожна з яких відіграє свою роль. Сауни, басейни, танцпол, спортзали тощо. — лише малий перелік всього, що може похвалитися путінська яхта.

За деякими джерелами, "Шахерезада" навіть обладнана власною "лікарнею". Також на яхті є одразу два майданчики для гелікоптерів.

Банкетний зал на яхті путіна

Більш детально про це судно можна прочитати (і подивитися) у нашому матеріалі: "Як виглядає яхта путіна всередині: золотий тримач туалетного паперу та рояль у вітальні"

Також "Телеграф" розповідав, кому з російських олігархів за час повномасштабної війни Росії проти України також довелося розпрощатися зі своїми яхтами. Неспойлерний спойлер — більшість із цих морських красунь стоять шалені гроші.