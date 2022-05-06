Через війну проти України заарештовано десятки яхт російських олігархів: рейтинг найдорожчих

Російські олігархи через агресію путіна проти України втратили мільярди доларів

Після початку невмотивованої агресії Росії проти України, на росіян обрушилися численні санкції з боку цивілізованих країн. Під удар потрапили і російські олігархи, які підтримували режим кривавого диктатора володимира путіна, і топ-чиновники кремля, у яких почали заарештовувати майно, що їм належить.

Одним із найболючіших ударів для них виявилися арешти супер-яхт вартістю сотні мільйонів доларів. Російські власники стали масово ховати свій флот у Чорногорії та на Мальдівських островах.

А один з них навіть додумався перегнати яхту до Владивостока, де вона на тлі решти сірості міста стала справжньою пам’яткою, викликаючи роздратування у місцевих жителів.

"Телеграф" склав рейтинг найдорожчих яхт, конфіскованих у російських олігархів та топ-чиновників від початку масштабної війни проти України.

12 місце — яхта "Ліна"

- затримана 4 березня у місті Сан-Ремо, Італія;

- судно завдовжки 40 метрів було збудовано компанією Sanlorenzo в Італії та передано власнику у 2010 році, а вартість складає близько 50 мільйонів доларів.

- Власником яхти став Геннадій Тимченко – власник приватної інвестиційної групи Volga Group, яка спеціалізується на інвестиціях в енергетичні, транспортні та інфраструктурні активи. Відомий як шанувальник хокею, на грунті чого зійшовся з володимиром путіним і є президентом хокейного клубу СКА (Санкт-Петербург). Загальний розмір статків 22 млрд дол. на 2021 рік.

Яхта Олена

11 місце – яхта Lady M

- також затримана в Італії одночасно з "Ліною", але в місті Імперія;

- судно має довжину близько 65 метрів, побудоване у США та передано власнику у 2013 році, а вартість оцінюють від 55 до 70 мільйонів доларів;

- Власником є "металургійний король" Росії Олексій Мордашов, власник ЗАТ "Севергруп" та Череповецького металургійного комбінату, другого в Росії зі статком, яке оцінювалося в 30 мільярдів доларів.

Яхта Леді М

10 місце — яхти "La Petite Ourse" та "La Grande Ourse"

- затримані наприкінці березня у Франції – у Каннах та у комуні Антіб;

- яхта "La Petite Ourse" (Маленьке ведмежа) має в довжину 17 метрів, а її сестра "La Grande Ourse" (Велике ведмежа) — 26 метрів, сукупна вартість обох суден близько 90 мільйонів євро;

- власник яхт – співвласник "Альфабанку" Олексій Кузьмичов, пов’язаний з володимиром путіним через його дочку Марію Воронцову, екс-керівницею одного з благодійних проектів "Альфабанку". Статки Кузьмичова оцінювали у 6 мільярдів доларів.

Яхта Маленьке ведмежа

9 місце – яхта Axioma

- затримана 21 березня у заморській території Великобританії – Гібралтарі;

- була побудована в Стамбулі і має в довжину 72 метри, спочатку її хотіли назвати "Red Square" (Червона площа), але потім вибрали нейтральнішу назву, вартість судна оцінюється приблизно в 70 мільйонів доларів;

- власник яхти, Дмитро Синарський, займається виробництвом труб та банківською діяльністю, статки оцінювали приблизно в 1 мільярд доларів.

Яхта Axioma

8 місце — яхта Tango

- затримана 4 квітня у порту Пальма-де-Майорка, Іспанія;

- Довжина судна 78 метрів, побудоване на вервях у Нідерландах, вартість оцінюється в 120 мільйонів доларів;

- Власник яхти російський мільярдер Віктор Вексельберг, чия компанія "Ренова" займається металургією, хімічною промисловістю та золотовидобуванням на Камчатці, володіє гірничодобувними активами в ПАР, Киргизії, Намібії та Монголії. Вважається людиною близькою до володимира путіна, а статки оцінювалися в 9 мільярдів доларів.

Яхта Tango

7 місце – яхта Amore Vero

- судно було затримано 3 березня у Франції;

- при довжині судна 86 метрів вона була побудована в Нідерландах і передана замовнику в 2013 році, а її вартість становить близько 120 мільйонів доларів;

- її власником є виконавчий директор "Роснефти" Ігор Сєчін, який працює з Путіним ще в Санкт-Петербурзі з початку 90-х, був заступником глави адміністрації президента Росії і вважався "сірим кардиналом" путіна. А його статки американський журнал "Forbes" оцінює мінімум у 800 мільйонів доларів.

Яхта Amore Vero

6 місце – яхта Valerie

- була затримана 15 березня також в Іспанії;

- Довжина судна становить 85 метрів, побудована на верфі в Німеччині і обійшлася замовнику приблизно в 140 мільйонів доларів;

- власником судна є Сергій Чемезов, гендиректор державної корпорації "Ростех", яка займається, серед іншого, розробкою військової продукції, зокрема, військовими гелікоптерами та до якої входить концерн "Калашников". Чемезов є другом володимира путіна з часів спільної служби у КДБ та носить звання генерал-полковника. Якими статками володіє Чемезов – невідомо, оскільки майно записане здебільшого на дружину чи офшорні компанії. Але тільки на Рубльовці, за даними російських ЗМІ, Чемезов володіє нерухомістю на 4 млрд руб. або 70 мільйонів доларів.

Яхта Valerie

5 місце – яхта Royal Romance

- була затримана 16 березня у порту міста Рієка у Хорватії;

- довжина судна в 92 метри робила її учасником категорії "суперяхти", до якої потрапляють судна, що наближаються до 100 метрів і більше, збудована також у Нідерландах та передана власнику у 2015 році;

- власником судна є народний депутат України Віктор Медведчук, затриманий СБУ 12 квітня і статки якого оцінюються приблизно в 620 мільйонів доларів.

4 місце – яхта Amadea

- була заарештована 14 квітня на острові Фіджі;

- при довжині судна в 106 метрів "Амадея" впевнено входить до суперяхт, побудована в Німеччині і коштує близько 300 мільйонів доларів;

- її власником є олігарх Сулейман Керімов, який володіє акціями підприємств "Полюс Золото", "Уралкалій", що у 2007 році вклав майже весь свій статок у закордонні компанії. Статки оцінювалися в 2021 році приблизно в 14 мільярдів доларів.

Яхта Amadea

3 місце — яхта "Sailing Yacht A"

- була арештована в італійському місті Трієсті 11 березня;

- яхта безсумнівно одна з найбільш примітних у списку заарештованих суден російських олігархів, оскільки має довжину 143 метри, а головне – як і належить яхті, рухається на вітрилах, що знаходяться на щоглах висотою близько 100 метрів. Унікальне судно було збудовано в Німеччині у 2017 році і тоді ж передано новому власнику, а його вартість становить близько 400 мільйонів доларів;

- власником вітрильної яхти став російський мільярдер Андрій Мельниченко, який займається виробництвом добрив через холдинг "Єврохім", а також видобутком вугілля та енергетикою через компанію "СУЕМ". Все це принесло бізнесменові статки у 22 мільярди доларів.

Яхта "Sailing Yacht A"

2 місце — яхта "Crescent"

- заарештована 16 березня в Іспанії;

- довжина суперяхти становить 135 метрів, а саме судно оздоблене настільки розкішно, що її вартість ЗМІ оцінюють у 600 мільйонів доларів

- ця яхта також є власністю Ігоря Сечіна, якому судно дісталося у серпні 2018 року.

Яхта "Crescent"

1 місце — яхта "Dilbar"

- була заарештована у німецькому Гамбурзі, куди прибула для ремонту, 3 березня;

- при довжині в 156 метрів і вартості понад 600 мільйонів доларів, суперяхта "Dilbar" безсумнівно займає перше місце в рейтингу яхт російських мільярдерів, яких вони втратили після початку російської агресії проти України;

- власником корабля є російський олігарх Алішер Усманов, який придбав його у 2016 році, займається металургією (Металоінвест, Удоканська мідь), мобільним зв’язком (Мегафон) та ЗМІ (ВД "Комерсант"). Загалом статки олігарха оцінювали приблизно в 13 мільярдів доларів.

Яхта "Dilbar"

Загалом вартість всього "флоту яхт" російських олігархів, заарештованих із початку російської агресії проти України, становить близько 3 мільярдів доларів. При цьому утримання цього флоту владі країн, що його заарештували, може обходитись приблизно в 10% їх вартості щорічно, або 300 мільйонів доларів.

Раніше ми розповідали про яхту самого путіна, яку знайшли в Італії. Вартість "Шехерізад" складає близько 700 мільйонів доларів.