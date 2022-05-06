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Через війну проти України заарештовано десятки яхт російських олігархів: рейтинг найдорожчих

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Микита Синицін Микита Синицін
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Багато російських олігархів уже втратили свої улюблені іграшки вартістю мільярди Новина оновлена 06 травня 2022, 10:55
Багато російських олігархів уже втратили свої улюблені іграшки вартістю мільярди

Російські олігархи через агресію путіна проти України втратили мільярди доларів

Після початку невмотивованої агресії Росії проти України, на росіян обрушилися численні санкції з боку цивілізованих країн. Під удар потрапили і російські олігархи, які підтримували режим кривавого диктатора володимира путіна, і топ-чиновники кремля, у яких почали заарештовувати майно, що їм належить.

Одним із найболючіших ударів для них виявилися арешти супер-яхт вартістю сотні мільйонів доларів. Російські власники стали масово ховати свій флот у Чорногорії та на Мальдівських островах.

А один з них навіть додумався перегнати яхту до Владивостока, де вона на тлі решти сірості міста стала справжньою пам’яткою, викликаючи роздратування у місцевих жителів.

"Телеграф" склав рейтинг найдорожчих яхт, конфіскованих у російських олігархів та топ-чиновників від початку масштабної війни проти України.

12 місце — яхта "Ліна"

- затримана 4 березня у місті Сан-Ремо, Італія;

- судно завдовжки 40 метрів було збудовано компанією Sanlorenzo в Італії та передано власнику у 2010 році, а вартість складає близько 50 мільйонів доларів.

- Власником яхти став Геннадій Тимченко – власник приватної інвестиційної групи Volga Group, яка спеціалізується на інвестиціях в енергетичні, транспортні та інфраструктурні активи. Відомий як шанувальник хокею, на грунті чого зійшовся з володимиром путіним і є президентом хокейного клубу СКА (Санкт-Петербург). Загальний розмір статків 22 млрд дол. на 2021 рік.

Яхта Олена
Яхта Олена

11 місце – яхта Lady M

- також затримана в Італії одночасно з "Ліною", але в місті Імперія;

- судно має довжину близько 65 метрів, побудоване у США та передано власнику у 2013 році, а вартість оцінюють від 55 до 70 мільйонів доларів;

- Власником є "металургійний король" Росії Олексій Мордашов, власник ЗАТ "Севергруп" та Череповецького металургійного комбінату, другого в Росії зі статком, яке оцінювалося в 30 мільярдів доларів.

Яхта Леді М
Яхта Леді М

10 місце — яхти "La Petite Ourse" та "La Grande Ourse"

- затримані наприкінці березня у Франції – у Каннах та у комуні Антіб;

- яхта "La Petite Ourse" (Маленьке ведмежа) має в довжину 17 метрів, а її сестра "La Grande Ourse" (Велике ведмежа) — 26 метрів, сукупна вартість обох суден близько 90 мільйонів євро;

- власник яхт – співвласник "Альфабанку" Олексій Кузьмичов, пов’язаний з володимиром путіним через його дочку Марію Воронцову, екс-керівницею одного з благодійних проектів "Альфабанку". Статки Кузьмичова оцінювали у 6 мільярдів доларів.

Яхта Маленьке ведмежа
Яхта Маленьке ведмежа

9 місце – яхта Axioma

- затримана 21 березня у заморській території Великобританії – Гібралтарі;

- була побудована в Стамбулі і має в довжину 72 метри, спочатку її хотіли назвати "Red Square" (Червона площа), але потім вибрали нейтральнішу назву, вартість судна оцінюється приблизно в 70 мільйонів доларів;

- власник яхти, Дмитро Синарський, займається виробництвом труб та банківською діяльністю, статки оцінювали приблизно в 1 мільярд доларів.

Яхта Axioma
Яхта Axioma

8 місце — яхта Tango

- затримана 4 квітня у порту Пальма-де-Майорка, Іспанія;

- Довжина судна 78 метрів, побудоване на вервях у Нідерландах, вартість оцінюється в 120 мільйонів доларів;

- Власник яхти російський мільярдер Віктор Вексельберг, чия компанія "Ренова" займається металургією, хімічною промисловістю та золотовидобуванням на Камчатці, володіє гірничодобувними активами в ПАР, Киргизії, Намібії та Монголії. Вважається людиною близькою до володимира путіна, а статки оцінювалися в 9 мільярдів доларів.

Яхта Tango
Яхта Tango

7 місце – яхта Amore Vero

- судно було затримано 3 березня у Франції;

- при довжині судна 86 метрів вона була побудована в Нідерландах і передана замовнику в 2013 році, а її вартість становить близько 120 мільйонів доларів;

- її власником є виконавчий директор "Роснефти" Ігор Сєчін, який працює з Путіним ще в Санкт-Петербурзі з початку 90-х, був заступником глави адміністрації президента Росії і вважався "сірим кардиналом" путіна. А його статки американський журнал "Forbes" оцінює мінімум у 800 мільйонів доларів.

Яхта Amore Vero
Яхта Amore Vero

6 місце – яхта Valerie

- була затримана 15 березня також в Іспанії;

- Довжина судна становить 85 метрів, побудована на верфі в Німеччині і обійшлася замовнику приблизно в 140 мільйонів доларів;

- власником судна є Сергій Чемезов, гендиректор державної корпорації "Ростех", яка займається, серед іншого, розробкою військової продукції, зокрема, військовими гелікоптерами та до якої входить концерн "Калашников". Чемезов є другом володимира путіна з часів спільної служби у КДБ та носить звання генерал-полковника. Якими статками володіє Чемезов – невідомо, оскільки майно записане здебільшого на дружину чи офшорні компанії. Але тільки на Рубльовці, за даними російських ЗМІ, Чемезов володіє нерухомістю на 4 млрд руб. або 70 мільйонів доларів.

Яхта Valerie
Яхта Valerie

5 місце – яхта Royal Romance

- була затримана 16 березня у порту міста Рієка у Хорватії;

- довжина судна в 92 метри робила її учасником категорії "суперяхти", до якої потрапляють судна, що наближаються до 100 метрів і більше, збудована також у Нідерландах та передана власнику у 2015 році;

- власником судна є народний депутат України Віктор Медведчук, затриманий СБУ 12 квітня і статки якого оцінюються приблизно в 620 мільйонів доларів.

4 місце – яхта Amadea

- була заарештована 14 квітня на острові Фіджі;

- при довжині судна в 106 метрів "Амадея" впевнено входить до суперяхт, побудована в Німеччині і коштує близько 300 мільйонів доларів;

- її власником є олігарх Сулейман Керімов, який володіє акціями підприємств "Полюс Золото", "Уралкалій", що у 2007 році вклав майже весь свій статок у закордонні компанії. Статки оцінювалися в 2021 році приблизно в 14 мільярдів доларів.

Яхта Amadea
Яхта Amadea

3 місце — яхта "Sailing Yacht A"

- була арештована в італійському місті Трієсті 11 березня;

- яхта безсумнівно одна з найбільш примітних у списку заарештованих суден російських олігархів, оскільки має довжину 143 метри, а головне – як і належить яхті, рухається на вітрилах, що знаходяться на щоглах висотою близько 100 метрів. Унікальне судно було збудовано в Німеччині у 2017 році і тоді ж передано новому власнику, а його вартість становить близько 400 мільйонів доларів;

- власником вітрильної яхти став російський мільярдер Андрій Мельниченко, який займається виробництвом добрив через холдинг "Єврохім", а також видобутком вугілля та енергетикою через компанію "СУЕМ". Все це принесло бізнесменові статки у 22 мільярди доларів.

Яхта "Sailing Yacht A"
Яхта "Sailing Yacht A"

2 місце — яхта "Crescent"

- заарештована 16 березня в Іспанії;

- довжина суперяхти становить 135 метрів, а саме судно оздоблене настільки розкішно, що її вартість ЗМІ оцінюють у 600 мільйонів доларів

- ця яхта також є власністю Ігоря Сечіна, якому судно дісталося у серпні 2018 року.

Яхта "Crescent"
Яхта "Crescent"

1 місце — яхта "Dilbar"

- була заарештована у німецькому Гамбурзі, куди прибула для ремонту, 3 березня;

- при довжині в 156 метрів і вартості понад 600 мільйонів доларів, суперяхта "Dilbar" безсумнівно займає перше місце в рейтингу яхт російських мільярдерів, яких вони втратили після початку російської агресії проти України;

- власником корабля є російський олігарх Алішер Усманов, який придбав його у 2016 році, займається металургією (Металоінвест, Удоканська мідь), мобільним зв’язком (Мегафон) та ЗМІ (ВД "Комерсант"). Загалом статки олігарха оцінювали приблизно в 13 мільярдів доларів.

Яхта "Dilbar"
Яхта "Dilbar"

Загалом вартість всього "флоту яхт" російських олігархів, заарештованих із початку російської агресії проти України, становить близько 3 мільярдів доларів. При цьому утримання цього флоту владі країн, що його заарештували, може обходитись приблизно в 10% їх вартості щорічно, або 300 мільйонів доларів.

Раніше ми розповідали про яхту самого путіна, яку знайшли в Італії. Вартість "Шехерізад" складає близько 700 мільйонів доларів.

Теги:
#Санкції #Яхти #Війна з РФ #Російські олігархи
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