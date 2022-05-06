Через війну проти України заарештовано десятки яхт російських олігархів: рейтинг найдорожчих
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Російські олігархи через агресію путіна проти України втратили мільярди доларів
Після початку невмотивованої агресії Росії проти України, на росіян обрушилися численні санкції з боку цивілізованих країн. Під удар потрапили і російські олігархи, які підтримували режим кривавого диктатора володимира путіна, і топ-чиновники кремля, у яких почали заарештовувати майно, що їм належить.
Одним із найболючіших ударів для них виявилися арешти супер-яхт вартістю сотні мільйонів доларів. Російські власники стали масово ховати свій флот у Чорногорії та на Мальдівських островах.
А один з них навіть додумався перегнати яхту до Владивостока, де вона на тлі решти сірості міста стала справжньою пам’яткою, викликаючи роздратування у місцевих жителів.
"Телеграф" склав рейтинг найдорожчих яхт, конфіскованих у російських олігархів та топ-чиновників від початку масштабної війни проти України.
12 місце — яхта "Ліна"
- затримана 4 березня у місті Сан-Ремо, Італія;
- судно завдовжки 40 метрів було збудовано компанією Sanlorenzo в Італії та передано власнику у 2010 році, а вартість складає близько 50 мільйонів доларів.
- Власником яхти став Геннадій Тимченко – власник приватної інвестиційної групи Volga Group, яка спеціалізується на інвестиціях в енергетичні, транспортні та інфраструктурні активи. Відомий як шанувальник хокею, на грунті чого зійшовся з володимиром путіним і є президентом хокейного клубу СКА (Санкт-Петербург). Загальний розмір статків 22 млрд дол. на 2021 рік.
11 місце – яхта Lady M
- також затримана в Італії одночасно з "Ліною", але в місті Імперія;
- судно має довжину близько 65 метрів, побудоване у США та передано власнику у 2013 році, а вартість оцінюють від 55 до 70 мільйонів доларів;
- Власником є "металургійний король" Росії Олексій Мордашов, власник ЗАТ "Севергруп" та Череповецького металургійного комбінату, другого в Росії зі статком, яке оцінювалося в 30 мільярдів доларів.
10 місце — яхти "La Petite Ourse" та "La Grande Ourse"
- затримані наприкінці березня у Франції – у Каннах та у комуні Антіб;
- яхта "La Petite Ourse" (Маленьке ведмежа) має в довжину 17 метрів, а її сестра "La Grande Ourse" (Велике ведмежа) — 26 метрів, сукупна вартість обох суден близько 90 мільйонів євро;
- власник яхт – співвласник "Альфабанку" Олексій Кузьмичов, пов’язаний з володимиром путіним через його дочку Марію Воронцову, екс-керівницею одного з благодійних проектів "Альфабанку". Статки Кузьмичова оцінювали у 6 мільярдів доларів.
9 місце – яхта Axioma
- затримана 21 березня у заморській території Великобританії – Гібралтарі;
- була побудована в Стамбулі і має в довжину 72 метри, спочатку її хотіли назвати "Red Square" (Червона площа), але потім вибрали нейтральнішу назву, вартість судна оцінюється приблизно в 70 мільйонів доларів;
- власник яхти, Дмитро Синарський, займається виробництвом труб та банківською діяльністю, статки оцінювали приблизно в 1 мільярд доларів.
8 місце — яхта Tango
- затримана 4 квітня у порту Пальма-де-Майорка, Іспанія;
- Довжина судна 78 метрів, побудоване на вервях у Нідерландах, вартість оцінюється в 120 мільйонів доларів;
- Власник яхти російський мільярдер Віктор Вексельберг, чия компанія "Ренова" займається металургією, хімічною промисловістю та золотовидобуванням на Камчатці, володіє гірничодобувними активами в ПАР, Киргизії, Намібії та Монголії. Вважається людиною близькою до володимира путіна, а статки оцінювалися в 9 мільярдів доларів.
7 місце – яхта Amore Vero
- судно було затримано 3 березня у Франції;
- при довжині судна 86 метрів вона була побудована в Нідерландах і передана замовнику в 2013 році, а її вартість становить близько 120 мільйонів доларів;
- її власником є виконавчий директор "Роснефти" Ігор Сєчін, який працює з Путіним ще в Санкт-Петербурзі з початку 90-х, був заступником глави адміністрації президента Росії і вважався "сірим кардиналом" путіна. А його статки американський журнал "Forbes" оцінює мінімум у 800 мільйонів доларів.
6 місце – яхта Valerie
- була затримана 15 березня також в Іспанії;
- Довжина судна становить 85 метрів, побудована на верфі в Німеччині і обійшлася замовнику приблизно в 140 мільйонів доларів;
- власником судна є Сергій Чемезов, гендиректор державної корпорації "Ростех", яка займається, серед іншого, розробкою військової продукції, зокрема, військовими гелікоптерами та до якої входить концерн "Калашников". Чемезов є другом володимира путіна з часів спільної служби у КДБ та носить звання генерал-полковника. Якими статками володіє Чемезов – невідомо, оскільки майно записане здебільшого на дружину чи офшорні компанії. Але тільки на Рубльовці, за даними російських ЗМІ, Чемезов володіє нерухомістю на 4 млрд руб. або 70 мільйонів доларів.
5 місце – яхта Royal Romance
- була затримана 16 березня у порту міста Рієка у Хорватії;
- довжина судна в 92 метри робила її учасником категорії "суперяхти", до якої потрапляють судна, що наближаються до 100 метрів і більше, збудована також у Нідерландах та передана власнику у 2015 році;
- власником судна є народний депутат України Віктор Медведчук, затриманий СБУ 12 квітня і статки якого оцінюються приблизно в 620 мільйонів доларів.
4 місце – яхта Amadea
- була заарештована 14 квітня на острові Фіджі;
- при довжині судна в 106 метрів "Амадея" впевнено входить до суперяхт, побудована в Німеччині і коштує близько 300 мільйонів доларів;
- її власником є олігарх Сулейман Керімов, який володіє акціями підприємств "Полюс Золото", "Уралкалій", що у 2007 році вклав майже весь свій статок у закордонні компанії. Статки оцінювалися в 2021 році приблизно в 14 мільярдів доларів.
3 місце — яхта "Sailing Yacht A"
- була арештована в італійському місті Трієсті 11 березня;
- яхта безсумнівно одна з найбільш примітних у списку заарештованих суден російських олігархів, оскільки має довжину 143 метри, а головне – як і належить яхті, рухається на вітрилах, що знаходяться на щоглах висотою близько 100 метрів. Унікальне судно було збудовано в Німеччині у 2017 році і тоді ж передано новому власнику, а його вартість становить близько 400 мільйонів доларів;
- власником вітрильної яхти став російський мільярдер Андрій Мельниченко, який займається виробництвом добрив через холдинг "Єврохім", а також видобутком вугілля та енергетикою через компанію "СУЕМ". Все це принесло бізнесменові статки у 22 мільярди доларів.
2 місце — яхта "Crescent"
- заарештована 16 березня в Іспанії;
- довжина суперяхти становить 135 метрів, а саме судно оздоблене настільки розкішно, що її вартість ЗМІ оцінюють у 600 мільйонів доларів
- ця яхта також є власністю Ігоря Сечіна, якому судно дісталося у серпні 2018 року.
1 місце — яхта "Dilbar"
- була заарештована у німецькому Гамбурзі, куди прибула для ремонту, 3 березня;
- при довжині в 156 метрів і вартості понад 600 мільйонів доларів, суперяхта "Dilbar" безсумнівно займає перше місце в рейтингу яхт російських мільярдерів, яких вони втратили після початку російської агресії проти України;
- власником корабля є російський олігарх Алішер Усманов, який придбав його у 2016 році, займається металургією (Металоінвест, Удоканська мідь), мобільним зв’язком (Мегафон) та ЗМІ (ВД "Комерсант"). Загалом статки олігарха оцінювали приблизно в 13 мільярдів доларів.
Загалом вартість всього "флоту яхт" російських олігархів, заарештованих із початку російської агресії проти України, становить близько 3 мільярдів доларів. При цьому утримання цього флоту владі країн, що його заарештували, може обходитись приблизно в 10% їх вартості щорічно, або 300 мільйонів доларів.
Раніше ми розповідали про яхту самого путіна, яку знайшли в Італії. Вартість "Шехерізад" складає близько 700 мільйонів доларів.
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