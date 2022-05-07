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В Италии арестовали яхту путина стоимостью 700 млн долларов: как она выглядит

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Длина яхты превышает 140 метров Новость обновлена 07 мая 2022, 06:56
Длина яхты превышает 140 метров

Официально владелец судна связан с офшорными счетами Маршалловых островов, но имя скрыто

В Италии на днях было арестовано одну из самых дорогих в мире яхт под названием "Шахерезада", владение которой приписывают кровавому диктатору рф владимиру путина. Заблокировать передвижение судна решили из-за антироссийских санкций, которые исполняются большинством западных стран.

Новость сообщили представители Министерства экономики Италии, передает "Телеграф".

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Итальянские чиновники подчеркивают: после тщательного расследования им удалось выявить значительные экономические связи, которые связывают фактического (подставного) владельца "Шахерезады" с видными российскими политическими деятелями. Большинство из последних находится под санкциями, которые против Москвы ввел Европейский Союз.

"Шахерезада" с другого ракурса
"Шахерезада" с другого ракурса

Интересно, что в отчете Министерства указано — судно давно находилось под пристальным вниманием итальянских властей, однако время ареста пришло только сейчас.

На данный момент "Шахерезада" будет "заморожена" и ее дальнейшее передвижение остановлено. Напомним, что последнее время яхта находилась пришвартованной в водах итальянского муниципалитета Марина-ди-Каррара.

Арест, к слову, производился специалистами Финансовой гвардии Италии.

Документ, позволяющий арестовать "Шахерезаду"
Документ, позволяющий арестовать "Шахерезаду"

Как выглядит яхта

Как уже упоминалось, "Шахерезада" принадлежит к классу дорогих люксовых яхт, чьи роскошь и убранство поражают воображение даже самых больших скептиков. Судно является шестипалубным, и каждая из этих палуб имеет золотую или мраморную поверхность.

Внутри судна — множество различных кают, каждая из которых отыгрывает свою роль. Сауны, бассейны, танцпол, спортзалы и т.п. — лишь малый перечень всего, чем может похвастаться путинская яхта.

По некоторым источникам, "Шахерезада" даже оборудована собственной "больницей". Также на яхте есть сразу две площадки для вертолетов.

Банкетный зал на яхте путина
Банкетный зал на яхте путина

Более детально об этом судне можно прочесть (и посмотреть) в нашем материале: "Как выглядит яхта путина внутри: золотой держатель туалетной бумаги и рояль в гостиной"

Также "Телеграф" рассказывал, кому из российских олигархов за время полномасштабной войны рф против Украины также пришлось распрощаться со своими яхтами. Неспойлерный спойлер — большинство из этих морских красавиц стоят бешеное состояние.

Теги:
#Италия #Россия #Арест #Яхта #Владимир Путин #Шахерезада
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