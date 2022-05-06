Из-за войны против Украины арестованы десятки яхт российских олигархов: рейтинг самых дорогих

Российские олигархи из-за агерссии путина против Украины потеряли миллиарды долларов

После начала немотивированной агрессии рф против Украины, на россиян обрушились многочисленные санкции со стороны цивилизованных стран. Под удар попали и российские олигархи, поддерживавшие режим кровавого диктатора владимира путина, и топ-чиновники кремля, у которых стали арестовывать принадлежащее им имущество.

Одним из наиболее болезненных ударов для них оказались аресты супер-яхт стоимостью сотни миллионов долларов. Российские владельцы стали массово прятать свой флот в Черногории и на Мальдивских островах.

А один из них даже додумался перегнать яхту во Владивосток, где она на фоне остальной серости города стала настоящей достопримечательностью, при этом вызвав раздражение у местных жителей.

"Телеграф" составил рейтинг самых дорогих яхт, конфискованных у российских олигархов и топ-чиновников с начала масштабной войны против Украины.

12 место — яхта "Лена"

- задержана 4 марта в городе Сан-Ремо, Италия;

- судно длиной 40 метров было построено компанией Sanlorenzo в Италии и передано владельцу в 2010 году, а стоимость составляет порядка 50 миллионов долларов.

- Собственником яхты стал Геннадий Тимченко — владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Известен как поклонник хоккея, на почве чего сошелся с владимиром путиным и является президентом хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург). Общее состояние порядка 22 млрд дол. в 2021 году.

Яхта Лена

11 место — яхта Lady M

- также задержана в Италии в одно время с "Леной", но в городе Империя;

- судно имеет длину около 65 метров, построено в США и передано владельцу в 2013 году, а стоимость оценивают от 55 до 70 миллионов долларов;

- собственником является "металлургический король" рф Алексей Мордашов, владелец ЗАО "Севергрупп" и Череповецкого металлургического комбината, второго в россии с состоянием, которое оценивалось в 30 миллиардов долларов.

Яхта Леди М

10 место — яхты "La Petite Ourse" и "La Grande Ourse"

- задержаны в конце марта во Франции – в Каннах и в коммуне Антиб;

- яхта "La Petite Ourse" (Маленький медвежонок) имеет в длину 17 метров, а ее сестра ""La Grande Ourse"" (Большой медвежонок) – 26 метров, совокупная стоимость обоих судов порядка 90 миллионов евро;

- собственник яхт – совладелец "Альфабанка" Алексей Кузьмичев, связанный с владимиром путиным через его дочь Марию Воронцову, экс-руководительницей одного из благотворительных проектов "Альфабанка". Состояние Кузьмичева оценивали в 6 миллиардов долларов.

Яхта Маленький медвежонок

9 место — яхта Axioma

- задержана 21 марта в заморской территории Великобритании – Гибралтаре;

- была построена в Стамбуле и имеет в длину 72 метра, изначально ее хотели назвать "Red Square" (Красная площадь), но потом выбрали более нейтральное название, стоимость судна оценивается примерно в 70 миллионов долларов;

- владелец яхты, Дмитрий Синарский, занимается производством труб и банковской деятельностью, состояние оценивали примерно в 1 миллиард долларов.

Яхта Axioma

8 место — яхта Tango

- задержана 4 апреля в порту Пальма-де-Майорка, Испания;

- длина судна 78 метров, построено на вервях в Нидерландах, стоимость оценивается в 120 миллионов долларов;

- владелец яхты российский миллиардер Виктор Вексельберг, чья компания "Ренова" занимается металлургией, химической промышленностью и золотодобычей на Камчатке, владеет горнодобывающими активами в ЮАР, Киргизии, Намибии и Монголии. Считается человеком близким к владимиру путину, а состояние оценивалось в 9 миллиардов долларов.

Яхта Tango

7 место — яхта Amore Vero

- судно было задержано 3 марта во Франции;

- при длине судна в 86 метров она была построена в Нидерландах и передана заказчику в 2013 году, а ее стоимость составляет порядка 120 миллионов долларов;

- ее владельцем является исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, работающий с Путиным еще в Санкт-Петербурге с начала 90-х, был заместителем главы администрации президента рф и считался "серым кардиналом" путина. А его состояние американский журнал "Forbes" оценивает минимум в 800 миллионов долларов.

Яхта Amore Vero

6 место — яхта Valerie

- была задержана 15 марта также в Испании;

- длина судна составляет 85 метров, построена на верфи в Германии и обошлась заказчику примерно в 140 миллионов долларов;

- владельцем судна является Сергей Чемезов, гендиректор государственной корпорации "Ростех", которая занимается, среди прочего, разработкой военной продукции, в частности, военными вертолетами и в которую входит концерн "Калашников". Чемезов является другом владимира путина со времен совместной службы в КГБ и носит звание генерал-полковника. Каким состоянием владеет Чемезов – неизвестно, поскольку имущество записано в основном на жену или на офшорные компании. Но только на Рублевке по данным российских СМИ Чемезов владеет недвижимостью на 4 млрд руб. или 70 миллионов долларов.

Яхта Valerie

5 место — яхта Royal Romance

- была задержана 16 марта в порту города Риека в Хорватии;

- длина судна в 92 метра делала ее участником категории "суперяхты", в которую попадают суда, приближающиеся к 100 метрам и более, а построена также в Нидерландах и передана владельцу в 2015 году;

- владельцем судна является народный депутат Украины Виктор Медведчук, задержанный СБУ 12 апреля и чье состояние оценивалось примерно в 620 миллионов долларов.

4 место — яхта Amadea

- была арестована 14 апреля на острове Фиджи;

- при длине судна в 106 метров "Амадея" уверенно входит в число суперяхт, построена в Германии и стоит порядка 300 миллионов долларов;

- ее владельцем является олигарх Сулейман Керимов, который владеет акциями предприятий "Полюс Золото", "Уралкалий", в 2007 году вложил почти все свое состояние в зарубежные компании. Состояние оценивалось в 2021 году примерно в 14 миллиардов долларов.

Яхта Amadea

3 место — яхта "Sailing Yacht A"

- была арестована в итальянском городе Триесте 11 марта;

- яхта несомненно одна из наиболее примечательных в списке арестованных судов российских олигархов, поскольку имеет длину в 143 метра, а главное – как и полагается яхте, двигается на парусах, находящихся на мачтах высотой около 100 метров. Уникальное судно было построено в Германии в 2017 году и тогда же передано новому владельцу, а его стоимость составляет порядка 400 миллионов долларов;

- собственником парусной яхты стал российский миллиардер Андрей Мельниченко, занимающийся производством удобрений через холдинг "Еврохим", а также добычей угля и энергетикой через компанию "СУЭМ". Все это принесло бизнесмену состояние в 22 миллиарда долларов.

Яхта "Sailing Yacht A"

2 место — яхта "Crescent"

- арестована 16 марта в Испании;

- длина суперяхты составляет 135 метров, а само судно отделано настолько роскошно, что ее стоимость СМИ оценивают в 600 миллионов долларов

- эта яхта также является собственностью Игоря Сечина, которому судно досталось в августе 2018 года.

Яхта "Crescent"

1 место — яхта "Dilbar"

- была арестована в немецком Гамбурге, куда прибыла для ремонта, 3 марта;

- при длине в 156 метров и оцениваемой стоимости более 600 миллионов долларов, суперяхта "Dilbar" несомненно занимает первое место в рейтинге яхт российских миллиардеров, которых они лишились после начала российской агрессии против Украины;

- владельцем корабля является российский олигарх Алишер Усманов, который приобрел его в 2016 году, занимается металлургией (Металлоинвест, Удоканская медь), мобильной связью (Мегафон) и СМИ (ИД "Коммерсант"). В целом состояние олигарха оценивалось примерно в 13 миллиардов долларов.

Яхта "Dilbar"

В целом общая стоимость всего "флота яхт" российских олигархов, арестованных с начала российской агрессии против Украины, составляет порядка 3 миллиардов долларов. При этом содержание этого флота властям арестовавших его стран может обходится примерно в 10% их стоимости ежегодно, или 300 миллионов долларов.

Ранее мы рассказывали о яхте самого путина, которую нашли в Италии. Стоимость "Шехеризады" составляет порядка 700 миллионов долларов.