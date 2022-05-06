Из-за войны против Украины арестованы десятки яхт российских олигархов: рейтинг самых дорогих
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Российские олигархи из-за агерссии путина против Украины потеряли миллиарды долларов
После начала немотивированной агрессии рф против Украины, на россиян обрушились многочисленные санкции со стороны цивилизованных стран. Под удар попали и российские олигархи, поддерживавшие режим кровавого диктатора владимира путина, и топ-чиновники кремля, у которых стали арестовывать принадлежащее им имущество.
Одним из наиболее болезненных ударов для них оказались аресты супер-яхт стоимостью сотни миллионов долларов. Российские владельцы стали массово прятать свой флот в Черногории и на Мальдивских островах.
А один из них даже додумался перегнать яхту во Владивосток, где она на фоне остальной серости города стала настоящей достопримечательностью, при этом вызвав раздражение у местных жителей.
"Телеграф" составил рейтинг самых дорогих яхт, конфискованных у российских олигархов и топ-чиновников с начала масштабной войны против Украины.
12 место — яхта "Лена"
- задержана 4 марта в городе Сан-Ремо, Италия;
- судно длиной 40 метров было построено компанией Sanlorenzo в Италии и передано владельцу в 2010 году, а стоимость составляет порядка 50 миллионов долларов.
- Собственником яхты стал Геннадий Тимченко — владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Известен как поклонник хоккея, на почве чего сошелся с владимиром путиным и является президентом хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург). Общее состояние порядка 22 млрд дол. в 2021 году.
11 место — яхта Lady M
- также задержана в Италии в одно время с "Леной", но в городе Империя;
- судно имеет длину около 65 метров, построено в США и передано владельцу в 2013 году, а стоимость оценивают от 55 до 70 миллионов долларов;
- собственником является "металлургический король" рф Алексей Мордашов, владелец ЗАО "Севергрупп" и Череповецкого металлургического комбината, второго в россии с состоянием, которое оценивалось в 30 миллиардов долларов.
10 место — яхты "La Petite Ourse" и "La Grande Ourse"
- задержаны в конце марта во Франции – в Каннах и в коммуне Антиб;
- яхта "La Petite Ourse" (Маленький медвежонок) имеет в длину 17 метров, а ее сестра ""La Grande Ourse"" (Большой медвежонок) – 26 метров, совокупная стоимость обоих судов порядка 90 миллионов евро;
- собственник яхт – совладелец "Альфабанка" Алексей Кузьмичев, связанный с владимиром путиным через его дочь Марию Воронцову, экс-руководительницей одного из благотворительных проектов "Альфабанка". Состояние Кузьмичева оценивали в 6 миллиардов долларов.
9 место — яхта Axioma
- задержана 21 марта в заморской территории Великобритании – Гибралтаре;
- была построена в Стамбуле и имеет в длину 72 метра, изначально ее хотели назвать "Red Square" (Красная площадь), но потом выбрали более нейтральное название, стоимость судна оценивается примерно в 70 миллионов долларов;
- владелец яхты, Дмитрий Синарский, занимается производством труб и банковской деятельностью, состояние оценивали примерно в 1 миллиард долларов.
8 место — яхта Tango
- задержана 4 апреля в порту Пальма-де-Майорка, Испания;
- длина судна 78 метров, построено на вервях в Нидерландах, стоимость оценивается в 120 миллионов долларов;
- владелец яхты российский миллиардер Виктор Вексельберг, чья компания "Ренова" занимается металлургией, химической промышленностью и золотодобычей на Камчатке, владеет горнодобывающими активами в ЮАР, Киргизии, Намибии и Монголии. Считается человеком близким к владимиру путину, а состояние оценивалось в 9 миллиардов долларов.
7 место — яхта Amore Vero
- судно было задержано 3 марта во Франции;
- при длине судна в 86 метров она была построена в Нидерландах и передана заказчику в 2013 году, а ее стоимость составляет порядка 120 миллионов долларов;
- ее владельцем является исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, работающий с Путиным еще в Санкт-Петербурге с начала 90-х, был заместителем главы администрации президента рф и считался "серым кардиналом" путина. А его состояние американский журнал "Forbes" оценивает минимум в 800 миллионов долларов.
6 место — яхта Valerie
- была задержана 15 марта также в Испании;
- длина судна составляет 85 метров, построена на верфи в Германии и обошлась заказчику примерно в 140 миллионов долларов;
- владельцем судна является Сергей Чемезов, гендиректор государственной корпорации "Ростех", которая занимается, среди прочего, разработкой военной продукции, в частности, военными вертолетами и в которую входит концерн "Калашников". Чемезов является другом владимира путина со времен совместной службы в КГБ и носит звание генерал-полковника. Каким состоянием владеет Чемезов – неизвестно, поскольку имущество записано в основном на жену или на офшорные компании. Но только на Рублевке по данным российских СМИ Чемезов владеет недвижимостью на 4 млрд руб. или 70 миллионов долларов.
5 место — яхта Royal Romance
- была задержана 16 марта в порту города Риека в Хорватии;
- длина судна в 92 метра делала ее участником категории "суперяхты", в которую попадают суда, приближающиеся к 100 метрам и более, а построена также в Нидерландах и передана владельцу в 2015 году;
- владельцем судна является народный депутат Украины Виктор Медведчук, задержанный СБУ 12 апреля и чье состояние оценивалось примерно в 620 миллионов долларов.
4 место — яхта Amadea
- была арестована 14 апреля на острове Фиджи;
- при длине судна в 106 метров "Амадея" уверенно входит в число суперяхт, построена в Германии и стоит порядка 300 миллионов долларов;
- ее владельцем является олигарх Сулейман Керимов, который владеет акциями предприятий "Полюс Золото", "Уралкалий", в 2007 году вложил почти все свое состояние в зарубежные компании. Состояние оценивалось в 2021 году примерно в 14 миллиардов долларов.
3 место — яхта "Sailing Yacht A"
- была арестована в итальянском городе Триесте 11 марта;
- яхта несомненно одна из наиболее примечательных в списке арестованных судов российских олигархов, поскольку имеет длину в 143 метра, а главное – как и полагается яхте, двигается на парусах, находящихся на мачтах высотой около 100 метров. Уникальное судно было построено в Германии в 2017 году и тогда же передано новому владельцу, а его стоимость составляет порядка 400 миллионов долларов;
- собственником парусной яхты стал российский миллиардер Андрей Мельниченко, занимающийся производством удобрений через холдинг "Еврохим", а также добычей угля и энергетикой через компанию "СУЭМ". Все это принесло бизнесмену состояние в 22 миллиарда долларов.
2 место — яхта "Crescent"
- арестована 16 марта в Испании;
- длина суперяхты составляет 135 метров, а само судно отделано настолько роскошно, что ее стоимость СМИ оценивают в 600 миллионов долларов
- эта яхта также является собственностью Игоря Сечина, которому судно досталось в августе 2018 года.
1 место — яхта "Dilbar"
- была арестована в немецком Гамбурге, куда прибыла для ремонта, 3 марта;
- при длине в 156 метров и оцениваемой стоимости более 600 миллионов долларов, суперяхта "Dilbar" несомненно занимает первое место в рейтинге яхт российских миллиардеров, которых они лишились после начала российской агрессии против Украины;
- владельцем корабля является российский олигарх Алишер Усманов, который приобрел его в 2016 году, занимается металлургией (Металлоинвест, Удоканская медь), мобильной связью (Мегафон) и СМИ (ИД "Коммерсант"). В целом состояние олигарха оценивалось примерно в 13 миллиардов долларов.
В целом общая стоимость всего "флота яхт" российских олигархов, арестованных с начала российской агрессии против Украины, составляет порядка 3 миллиардов долларов. При этом содержание этого флота властям арестовавших его стран может обходится примерно в 10% их стоимости ежегодно, или 300 миллионов долларов.
Ранее мы рассказывали о яхте самого путина, которую нашли в Италии. Стоимость "Шехеризады" составляет порядка 700 миллионов долларов.
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