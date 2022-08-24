Пошла вслед за русским кораблем: у берегов Италии затонула суперяхта российского магната (видео)

Яхту пытались спасти и экипаж, и итальянские спасатели, но тщетно

Россияне продолжают нести потери в "яхтенном флоте": сначала пустили с молотка арестованную суперяхту российского олигарха Дмитрия Пумпянского, а теперь стало известно, что у берегов Италии затонула 40-метровая суперяхта My Saga, принадлежащая совладельцу "Кузбассразрезугля" Геннадию Айвазяну.

Яхта, построенная в Монако в 2007 году, которая плыла из Галлиполи в Милаццо (Сицилия), затонула у берегов южной Италии, сообщает Daily Mail.

ЧП произошло еще вечером в субботу, 20 августа, однако информация о нем распространилась лишь 22 августа, а кому она может принадлежать — 24 августа.

В частности, кадры затопления яхты опубликовала Guardia Costiera — Береговая охрана Италии.

Судно начало набирать воду на корме вечером в субботу после чего капитан подал сигнал бедствия и с яхты были эвакуированы 4 пассажира и один член экипажа — все итальянцы. На борту судна остались четверо членов экипажа, включая капитана, которые пытались спасти ее.

По пути к берегу яхта начала сильно крениться на правый борт. На кадрах, снятых итальянской береговой охраной, видно, что впоследствии корма лодки исчезла под волнами, а вода достигла линии ее крыши. Далее яхта поднялась носом вверх и начала стремительно тонуть. Около 13:00 воскресенья по местному времени судно окончательно затонуло, а членов экипажа эвакуировали и доставили в безопасное место.

Кому принадлежала яхта, точно неизвестно, однако итальянские и российские СМИ пишут, что ее владельцем был совладелец "Кузбассразрезугля" (Кемеровская обл, россия) Геннадий Айвазян.

Сама же яхта My Saga стоила 50 миллионов долларов США.

Яхта My Saga

Как сообщалось, после начала широкомасштабного вторжения россии в Украину власти Италии арестовали яхту "Шахерезада" стоимостью 700 млн долларов российского диктатора владимира путина.