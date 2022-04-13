Укр

В Нидерландах нашли уже 20 яхт российских олигархов: теперь они отправлены на "длительную стоянку"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Яхта Новость обновлена 13 апреля 2022, 04:51
Яхта

Судна находятся под "усиленным наблюдением"

Правительство Нидерландов сообщило, что задержало уже около 20 яхт, принадлежащих россиянам, попавшим под санкции ЕС после начала вторжения россии в Украину.

Об этом сообщает CNN.

В сообщении указано, что пока спецслужбы страны проводят расследование, чтобы установить конечных собственников суден. На это время они будут оставаться под "усиленным наблюдением", что означает, что их запрещено перемещать, экспортировать или менять владельца.

Отмечается, что в ходе расследования полиция страны подтвердила, что две яхты действительно были связаны с лицом из санкционного списка.

Яхтам все еще разрешается перемещаться на небольшой территории в рамках ходовых испытаний. При этом они остаются под тщательным наблюдением береговой охраны.

Также указано, что длина кораблей колеблется от 8,5 метров до 150 метров. Из них 14 находятся на стадии строительства, а еще четыре на ремонте.

Как сообщалось ранее, российские олигархи, после введения санкций Запада после вторжения в Украину, начали искать место, где можно укрыть свои яхты. Некоторые из них для этих целей перегнали судна на Мальдивы.

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#Нидерланды #Яхта
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