Укр

Чтобы не забрали: путинские олигархи нашли базу для своих яхт

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Яхты российских олигархов Новость обновлена 07 апреля 2022, 11:18
Яхты российских олигархов

Русские олигархи пытаются спрятать свои яхты на Мальдивах.

Российские олигархи, которые попали под санкции Запада из-за войны против Украины, спрятали на Мальдивских островах от ареста яхты на сотни миллионов долларов.

Как сообщает издание Reuters, на следующий день после того, как 9 марта миллиардер и владелец активов по производству угля и удобрений Андрей Мельниченко был внесен в санкционный список Европейского союза, его суперяхта Motor Yacht A перестала транслировать свое местоположение, находясь в водах Мальдивских островов.

Через четыре дня в Италии власти конфисковали еще одно судно Мельниченко — самую большую в мире парусную яхту, стоимость которой, по оценке итальянской финансовой полиции, составляет 578 миллионов долларов.

Судно Мельниченко — одна из шести связанных с россией яхт, которые находятся на Мальдивских островах к юго-западу от Индии. 119-метровая моторная яхта Motor Yacht A украшена хрустальной мебелью и тремя бассейнами, и была оценена в специализированных изданиях в 300 миллионов долларов.

Согласно данным, предоставленным MarineTraffic, поставщиком морской аналитики, три яхты скрыли свое текущее местоположение, изменили заявленные пункты назначения или ушли в международные воды.

Суперяхта MySky, принадлежащая россиянину Игорю Кесаеву, замечена в водах Индийского океана недалеко от Мале, Мальдивы, 4 марта
Суперяхта MySky, принадлежащая россиянину Игорю Кесаеву, замечена в водах Индийского океана недалеко от Мале, Мальдивы, 4 марта
Суперяхта Titan, принадлежащая россиянину Александру Абрамову, замечена в водах Индийского океана недалеко от Мале, Мальдивы, 4 марта 2022 г.
Суперяхта Titan, принадлежащая россиянину Александру Абрамову, замечена в водах Индийского океана недалеко от Мале, Мальдивы, 4 марта 2022 г.
Суперяхта Motor Yacht A, принадлежащая российскому магнату Андрею Мельниченко
Суперяхта Motor Yacht A, принадлежащая российскому магнату Андрею Мельниченко

Отметим, что Мальдивы — небольшое островное государство в Аравийском море Индийского океана, население которого составляет менее полумиллиона человек, не имеет договора об экстрадиции с США. Отмечается, что западные страны, пытаясь арестовать богатство олигархов, сталкиваются с трудностями на Мальдивах.

Напомним, ранее власти Италии арестовали яхты одного из самых богатых людей россии Алексея Мордашова и олигарха из клана путина Геннадия Тимченко.

Также "Телеграф" рассказывал, яхту какого путинского олигарха не удалось спасти от санкций, потому что ее заблокировали дети из Украины.

Теги:
#Санкции #Яхта #Олигарх #Мальдивы
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