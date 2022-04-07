Щоб не забрали: путінські олігархи знайшли базу для своїх яхт

Російські олігархи намагаються заховати свої яхти на Мальдівах.

Російські олігархи, які потрапили під санкції Заходу через війну проти України, сховали на Мальдівських островах від арешту яхти на сотні мільйонів доларів.

Як повідомляє видання Reuters, наступного дня після того, як 9 березня мільярдер і власник активів з виробництва вугілля та добрив Андрій Мельниченко був внесений до списку санкцій Європейського союзу, його суперяхта Motor Yacht A перестала транслювати своє місцезнаходження, перебуваючи у водах Мальдівських островів.

Через чотири дні в Італії влада конфіскувала ще одне судно Мельниченка — найбільшу у світі вітрильну яхту, вартість якої, за оцінкою італійської фінансової поліції, становить 578 мільйонів доларів.

Судно Мельниченка — одна із шести пов’язаних із росією яхт, які знаходяться на Мальдівських островах на південний захід від Індії. 119-метрова моторна яхта Motor Yacht A прикрашена кришталевими меблями та трьома басейнами, і була оцінена у спеціалізованих виданнях у 300 мільйонів доларів.

Згідно з даними, наданими MarineTraffic, постачальником морської аналітики, три яхти приховали своє поточне місцезнаходження, змінили заявлені пункти призначення або пішли у міжнародні води.

Суперяхта MySky, що належить росіянину Ігореві Кесаєву, помічена у водах Індійського океану недалеко від Мале, Мальдіви, 4 березня

Суперяхта Titan, що належить росіянину Олександру Абрамову, помічена у водах Індійського океану неподалік Мале, Мальдіви, 4 березня

Суперяхта Motor Yacht A, що належить російському магнату Андрію Мельниченку

Зазначимо, що Мальдіви — невелика острівна держава в Аравійському морі Індійського океану, населення якої не перевищує півмільйона людей, не має договору про екстрадицію зі США. Зазначається, що західні країни, намагаючись заарештувати багатство олігархів, стикаються з труднощами на Мальдівах.

Нагадаємо, раніше влада Італії заарештувала яхти одного з найбагатших людей росії Олексія Мордашова та олігарха з клану путіна Геннадія Тимченка.

Також "Телеграф " розповідав, яхту якогось путінського олігарха не вдалося врятувати від санкцій, бо її заблокували діти з України.