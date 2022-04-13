У Нідерландах знайшли вже 20 яхт російських олігархів: тепер вони відправлені на "тривалу стоянку"

Судна перебувають під "посиленим наглядом"

Уряд Нідерландів повідомив, що затримало вже близько 20 яхт, які належать росіянам, які потрапили під санкції ЄС після початку вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє CNN.

У повідомленні зазначено, що поки що спецслужби країни проводять розслідування, щоб встановити кінцевих власників суден. На цей час вони залишатимуться під посиленим наглядом, що означає, що їх заборонено переміщувати, експортувати або змінювати власника.

Зазначається, що під час розслідування поліція країни підтвердила, що дві яхти справді були пов’язані з особою зі списку санкцій.

Яхтам все ще дозволяється переміщатися невеликою територією в рамках ходових випробувань. При цьому вони залишаються під ретельним наглядом берегової охорони.

Також зазначено, що довжина кораблів коливається від 8,5 до 150 метрів. З них 14 перебувають на стадії будівництва, а ще чотири – на ремонті.

Як повідомлялося раніше, російські олігархи після введення санкцій Заходу після вторгнення в Україну почали шукати місце, де можна вкрити свої яхти. Деякі з них для цих цілей перегнали судна на Мальдіви.