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Операція "Оскар": Європол розпочав полювання за російськими грошима

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Європол Новина оновлена 12 квітня 2022, 02:38
Європол

Операція триватиме не менше року

У Європейському союзі розпочали спеціальну операцію щодо виявлення активів росіян, які потрапили під санкції Заходу.

Про це повідомляє пресслужба Європейської поліцейської агенції.

Там зазначили, що операція матиме назву "Оскар" і проводитиметься у кооперації з країнами ЄС, Євроюстом та прикордонною службою Frontex.

Зусилля учасників операції будуть спрямовані на виявлення схем, завдяки яким росіянам вдається оминати європейські санкції, запроваджені у відповідь на початок повномасштабного військового вторгнення росії в Україну.

"Європол централізуватиме та аналізуватиме всю інформацію, надану в рамках цієї операції, для виявлення міжнародних зв’язків, злочинних груп та підозрюваних, а також нових тенденцій та моделей злочинної діяльності", — йдеться у повідомленні.

Згідно з заявою відомства, операція включатиме цілу низку окремих розслідувань і може тривати не менше ніж рік.

Як повідомлялося раніше, у Європейському союзі 8 квітня схвалили п’ятий пакет санкцій проти росії. Зокрема ним передбачено вугільне ембарго, а також транспортна блокада, що включає як заборону швартування суден під російським прапором у європейських портах, так і заборону пересування територією ЄС російських та білоруських вантажівок.

Теги:
#Україна #ЄС #Росія #Санкції
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