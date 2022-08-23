Первая ласточка: арестованная 5-палубная суперяхта российского миллиардера уйдет с молотка (фото)

Ожидается, что суперяхта уйдёт с молотка по цене ниже стоимости.

После начала широкомасштабного вторжения россии в Украину многие страны мира ввели против рф и влиятельных граждан санкции, которые среди прочего предусматривают арест роскошных и невероятно дорогих яхт. Это не обошло стороной даже российского диктатора владимира путина, чью яхту "Шахерезада" стоимостью 700 млн долларов арестовали власти Италии. Теперь же одну из таких арестованных яхт, принадлежавшую находящемуся под санкциями российскому олигарху Дмитрию Пумпянскому, продадут с аукциона.

Как пишет Bloomberg, 72-метровая 5-палубная яхта Axioma станет первым подобным судном, которое будет выставлено ​​на публичные торги после введения санкций, предусматривающих заморозку дорогостоящих судов российских чиновников, силовиков, олигархов и политиков.

Согласно данным marinetraffic, Axioma была построена в 2013 году. Она имеет впечатляющие размеры (72 м в длину и 12,2 м в ширину), но способна развивать скорость до 17 узлов (31 км/ч).

Суперяхта Axioma

Вместимость яхты — 12 гостей, для которых предназначено 6 кают. В люксе владельца установлена кровать "кинг-сайз", в остальных — чуть проще, двухместные. Также имеется 12 кают для 20 членов экипажа. Отдельно обустроен фитнес-зал с тренажерами.

Суперяхта Axioma, интерьер

Яхта была арестована в Гибралтаре в марте этого года. Судно оценивают в 63 млн фунтов стерлингов (около 70 миллионов долларов), однако ожидается, что ее продадут по цене ниже этой.

Суперяхта Axioma, интерьер

В июле банк JPMorgan добился судебного решения в Гибралтаре, разрешающего продажу 72-метрового судна после того, как структура Пумпянского отказалась обслуживать кредит в размере 20,5 млн евро.

Суперяхта Axioma, интерьер

Bloomberg пишет, что выставленная на торги яхта вызвала "ошеломляющий интерес" среди покупателей и аукционный дом получил около 115 запросов.

Суперяхта Axioma, интерьер

Торги назначены уж на вторник, 23 августа.

Суперяхта Axioma

Пумпянский попал в санкционные списки Евросоюза и Великобритании после начала широкомасштабной войны россии против Украины. После этого он перестал быть бенефициаром ТМК, группы "Синара", банка "Синара" и холдинга СТМ. Его доли в ТМК и банке "Синара" перешли менеджменту.

Как сообщалось, после того, как многие страны мира, в частности, Евросоюза, начали арестовывать суперяхты попавших под санкции россиян, последние спешно начали выводить свои суда либо в россию, как миллиардер Мордашов, либо в Черногорию и на Мальдивы.