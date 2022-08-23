Перша ластівка: заарештована 5-палубна суперяхта російського мільярдера піде з молотка (фото)

Очікується, що суперяхта піде з молотка за ціною, нижчою від вартості.

Після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну багато країн світу ввели проти рф та її впливових громадян санкції, які серед іншого передбачають арешт розкішних і неймовірно дорогих яхт. Це не обійшло стороною навіть російського диктатора володимира путіна, чию яхту "Шахерезада" вартістю 700 млн доларів заарештувала влада Італії. Тепер же одну з таких заарештованих яхт, що належала підсанкційному російському олігарху Дмитру Пумп’янському, продадуть з аукціону.

Як пише Bloomberg, 72-метрова 5-палубна яхта Axioma стане першим подібним судном, яке буде виставлено на публічні торги після введення санкцій, які передбачають заморожування дорогих суден російських чиновників, силовиків, олігархів та політиків.

За даними marinetraffic, Axioma була побудована у 2013 році. Вона має вражаючі розміри (72 м завдовжки та 12,2 м завширшки) і здатна розвивати швидкість до 17 вузлів (31 км/год).

Суперяхта Axioma

Місткість яхти – 12 гостей, для яких призначено 6 кают. У люксі власника встановлено ліжко "кінг-сайз", в решті — трохи простіше, двомісні. Також є 12 кают для 20 членів екіпажу. Окремо облаштовано фітнес-зал із тренажерами.

Суперяхта Axioma, інтер’єр

Яхта була заарештована у Гібралтарі у березні цього року. Судно оцінюють у 63 млн фунтів стерлінгів (близько 70 мільйонів доларів), проте очікується, що її продадуть за ціною, нижчою від цієї.

Суперяхта Axioma, інтер’єр

У липні банк JPMorgan домігся судового рішення в Гібралтарі, що дозволяє продаж 72-метрового судна після того, як структура Пумп’янського відмовилася обслуговувати кредит у розмірі 20,5 млн євро.

Суперяхта Axioma, інтер’єр

Bloomberg пише, що виставлена на торги яхта викликала "приголомшливий інтерес" серед покупців і аукціонний будинок отримав близько 115 запитів.

Суперяхта Axioma, інтер’єр

Торги призначено вже на вівторок, 23 серпня.

Суперяхта Axioma

Пумпянський потрапив у списки санкцій Євросоюзу та Великобританії після початку широкомасштабної війни росії проти України. Після цього він перестав бути бенефіціаром ТМК, групи "Сінара", банку "Сінара" та холдингу СТМ. Його частки у ТМК та банку "Сінара" перейшли менеджменту.

Як повідомлялося, після того, як багато країн світу, зокрема Євросоюзу, почали заарештовувати суперяхти росіян, які потрапили під санкції, останні спішно почали виводити свої судна або в росію, як мільярдер Мордашов, або в Чорногорію і на Мальдіви.