Сховати не вдалося: у Німеччині конфіскували 156-метрову яхту російського олігарха

Яхта оцінюється у 600-750 мільйонів доларів.

У Німеччині конфіскували яхту російського мільярдера Алішера Усманова, який потрапив під західні санкції через війну росії проти України.

Влада Гамбурга заарештувала суперяхту Dilbar після того, як встановила, що її намагалися сховати від впливу санкцій зміною власника.

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Як повідомляє Bloomberg, кінцевим власником яхти виявилася сестра Усманова — Гульбахор Ісмаїлова, на яку також поширюються західні санкції.

156-метрове судно, найбільше у світі за обсягом, проходило переобладнання у портовому місті на півночі Німеччини.

Найбільша яхта у світі за внутрішнім обсягом, з валовою місткістю трохи менше 16 000 тонн, побудована в 2016 році. Судно може розвивати максимальну швидкість 23 вузли, і оснащене 25-метровим басейном, двома вертолітними майданчиками та ін. На його борту можуть розміститися до 24 гостей та близько 100 членів екіпажу.

Довідка: Алішер Усманов - російський підприємець та меценат узбецького походження, мільярдер. Усманов володіє великим пакетом акцій USM, російської інвестиційної групи, що володіє пакетами акцій Металлоінвесту, одного з найбільших світових виробників заліза, та телекомунікаційної компанії Мегафон. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, він займає шосте місце серед найбагатших росіян зі статками 19 мільярдів доларів. Яхту названо на честь його матері.

Варто зазначити, що раніше Усманов втратив ще й два вертольоти загальною вартістю 26 мільйонів доларів.