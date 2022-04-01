Путінський олігарх рятував яхту від санкцій і ненароком показав убожество росії

Зараз на тлі розкішної Nord поспішають сфотографуватись сотні росіян

Російський бізнесмен Олексій Мордашов, у якого на початку березня було конфісковано яхту Lady M, вирішив убезпечити від санкцій своє інше, не менш дороге судно. Першокласна яхта Nord, що має шість палуб, днями прибула до порту Владивостока, де вже стала місцевою пам'яткою.

Новину повідомив журналіст Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, до російських берегів Nord припливла від Сейшельських островів. Тепер же вона "дислокується" поруч із морським вокзалом Владивостока, демонструючи все убожество росії хоча б тим, що є вищою за саму будівлю, біля якої знаходиться.

Яхта біля морвокзалу у Владивостоці

"Росіяни, напевно, пишаються, — пише Казанський. — Саме за таких Мордашових вони зараз воюють. І гинуть у безглуздій бійні російські солдати за те, щоб такі Мордашові могли грабувати не лише росію, а й Україну".

Зазначимо, що яхта справді привертає увагу багатьох мешканців Владивостока. У мережі вже почали з’являтися знімки та селфі, зроблені на тлі Nord.

Подібний ажіотаж не сильно дивує, адже яхта Мордашова вважається однією з найбільших у світі. У неї сталевий корпус, а на носі є майданчик для вертольотів. До речі, Nord — одне з нових суден, адже на плаву знаходиться лише з 2021 року.

Її виробником є німецька компанія Lurssen, а внутрішнім облаштуванням займався італійський дизайнерський будинок Nuvolari Lenard. Всього в яхті є 20 великих кают, в яких можуть розміститися 36 пасажирів.

За подібне судно можна отримати величезну суму, починаючи від 300 млн доларів.

При цьому раніше конфіскована у водах Італії Lady M, що також належить Мордашову, оцінювалася лише у 65 млн. доларів. З таким розкладом не дивно, що олігарх та гендиректор ПАТ "Северсталь" вирішив більше не ризикувати, перегнавши дорожче судно до Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає яхта "Шехерезада", що належить Володимиру Путіну, яку оцінюють мінімум у 700 млн доларів. Її внутрішнє оздоблення вражає будь-яку фантазію — на борту є навіть золотий утримувач для туалетного паперу.

Також ми розповідали, яхту якого путінського олігарха не вдалося врятувати від санкцій, бо її заблокували діти з України.