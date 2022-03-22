У путінського олігарха, який закликав не панікувати, забрали яхту за 70 млн. доларів

Санкції проти росії продовжують "бити" по олігархах

Російські олігархи, які потрапили під санкції Великої Британії та Європейського Союзу, поступово втрачають своє майно, зокрема свої розкішні яхти. Влада Гібралтару затримала супер'яхту, пов’язану з власником найбільшого в Росії виробника сталевих труб Дмитра Пумпянського.

Про це повідомляє Reuters.

"Наразі судно підлягає арешту маршалом адміралтейства до подальшого розпорядження", — йдеться у повідомленні уряду Гібралтару, не уточнивши юридичні претензії кредиторів до судна або власника судна.

У виданні повідомляють, що 72-метрова яхта "Axioma" була пришвартована у Гібралтарі під мальтійським прапором.

Судно Axioma – це нова яхта, яка відрізняється від інших суден на чартерному ринку численними функціями та різноманітними зручностями. У яхти гарний зовнішній дизайн та елегантний інтер’єр від знаменитого дизайнера Alberto Pinto. На яхті є басейн на головній палубі, дворівневий головний салон, кінотеатр, велике джакузі, тренажерний зал, масажна і парна. У шести каютах на борту Axioma може розміститись до 12 гостей.

Зазначимо, що раніше Дмитро Пумпянський був упевнений, що російські бізнесмени переорієнтуються на ринок країн СНД та Азії у разі запровадження санкцій проти Росії. Олігарх закликав не панікувати, а продовжувати працювати та займатися своєю професійною справою.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії на територію України цивілізовані країни світу пішли на найпотужніші санкції. Щодо російських політиків, олігархів та членів їхніх сімей запроваджуються персональні санкції. У підсанкційний список потрапили такі відомі російські олігархи як Усманов та Шувалов.

Зазначимо, що, як передає Forbes, всього російським мільярдерам належать 32 супер'яхти. Багато хто з них почав активно вивозити своє майно з країн Заходу, щоб їх не конфіскували.