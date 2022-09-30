Біля берегів Австралії спіймали моторошну акулу з "людиноподібною посмішкою" (фото)

У величезної істоти груба, схожа на наждачний папір шкіра, загострена морда і великі витріщені очі

Природа Австралії таїть у собі велику кількість загадок о крім "бійцівських" кенгуру-вбивць. Так, днями біля берегів далекого континенту було спіймано химерну глибоководну акулу з витріщеними очима і лякаючою, людиноподібною усмішкою.

Про це пише LiveScience.

Експерти з вивчення акул не впевнені, до якого саме виду може належати жахлива істота, що додає ще більше загадковості даному екземпляру.

Видання зазначає, що акула була спіймана на глибині близько 650 метрів біля узбережжя Нового Південного Уельсу рибалкою, який прославився у мережі як "Трапман Бермагуї".

Він поділився знімком глибоководного екземпляра 12 вересня у соцмережах. На знімку видно грубу, схожу на наждачний папір шкіру мертвої акули, велику загострену морду, витріщені очі й оголені перлинні білки.

Незвичайні особливості акули швидко привернули увагу інших користувачів мережі, які були вражені, або налякані істотою.

Один коментатор написав, що зразок живої природі був "кошмарним", тоді як інший написав, що "зла усмішка" істоти викликала у них "мурашки".

Інші люди жартували з приводу зовнішнього вигляду тварини, припускаючи, що акула мала "вставні зуби" або що вона посміхалася після того, як їй нарешті зняли брекети.

Коментатори також міркували про те, до якого належала акула. Найбільш поширеним припущенням було, що це була акула-розробник (Isistius brasiliensis), названа так через характерні сліди укусів, які вона залишає на більших тваринах. Інші користувачі висунули припущення, що це акула-гоблін (Mitsukurina owstoni) або різновид акули-ліхтаря (Etmopteridae).

"Це акула-ковтач", — сказала Бріт Фінуччі, вчений-рибалка з Національного інституту водних та атмосферних досліджень у Новій Зеландії, що спеціалізується на глибоководних акулах. Однак незрозуміло, до якого саме виду у цій групі вона належить, додала вона. Чарлі Хувенірс, фахівець з акул з Університету Фліндерса в Австралії сказав, що він згоден з ідентифікацією Фінуччі і що тварина, швидше за все, була "акулою-ковтачем".

Але в результаті ні до якого рішення вчені мужі і дами не прийшли, і питання про незвичайну рибину буде винесено на одну з майбутніх наукових подій, де висловитися зможуть багато експертів.

Нагадаємо, що увагу вчених привертає ще одна проблема глобального характеру: вони намагаються зрозуміти, чим обернеться для людства глобальне потепління.