Чекайте на страшні суперзливи: вчені з’ясували, чим обернеться для людства глобальне потепління

Чим вище температура на планеті, тим сильнішими будуть дощі

Незважаючи на те, що Україну вже зараз заливають потужні зливи, надалі ситуація буде лише погіршуватись.

При цьому йдеться не тільки про нашу країну, а й про планету в цілому. Так, комп’ютерне моделювання показало, що глобальне потепління призведе не до посух, а, навпаки, до надмірних потужних злив, які заливатимуть планету, заважаючи її нормальному розвитку.

Таких висновків прийшли вчені у статті, яка опублікована в Geophysical Research Letters.

Стаття заснована на результатах дослідників Копенгагенського університету та Данського метеорологічного інституту, які вивчали суперзливу, яка вибухнула над Копенгагеном у липні 2011 року і призвела до численних руйнувань та підтоплень.

Вчені вирішили відтворити стихійне лихо в комп’ютерній симуляції, щоб з’ясувати, що спричинило жахливу негоду.

Симуляцію запустили 13 разів, по одному разу для кожного рівня глобальної температури, а саме: -1 градус Цельсія до норми (доіндустріальна епоха), 0 (норма в 2011 році), а також +1, +2 і +3 градуси Цельсія. Відстань між точками даних моделі, відоме як розмір сітки, становило близько 2,5 кілометра (це можна умовно вважати пікселами моделі). Для порівняння, точки сітки глобальної кліматичної моделі зазвичай знаходяться на відстані не менше 50 кілометрів одна від одної, тому нову симуляцію можна вважати вкрай точною.

Виявилося, що чим вище була температура, тим ряснішою ставала злива і тим потужнішу повінь вона викликала. У тому числі, якби клімат не потеплішав за XX століття на один градус, шанс утворення суперзливи 2011 року був би вдвічі нижчим. Автори роботи вважають, що цей факт необхідно враховувати під час планування кліматичної політики.

Нагадаємо, що, на думку вчених, наступаюче потепління, не дає деревам "дихати", тому науковці запропонували навіть "розморозити" полюси.