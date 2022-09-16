Вчені наголошують на необхідності "заморозити полюси": яким чином та для чого це потрібно

Для цього хочуть використати діоксид сірки

Про глобальне потепління вчені всього світу говорять протягом останнього десятиліття, попереджаючи, що більша частина планети може стати непридатною для життя. На цьому тлі група вчених висунула пропозицію заморозити льодовикові шапки, які надто швидко тануть на полюсах Землі.

Як передає Futurism, науковці запропонували залучити до цього 125 великих військових літаків, з яких на льодовики Північного та Південного полюсів скинуть величезну кількість мікроскопічних аерозольних хімікатів.

На думку групи вчених, діоксид сірки, який літаки скинуть на льодовикові шапки з висоти 13 кілометрів заблокують частину сонячного світла і захистять полярні регіони від сонця та спеки. Уейк Сміт — дослідник Єльського університету — наголосив, що понад 13 тонн мікроскопічних частинок діоксиду сірки можуть охолодити полюси на 3,6 градуса за Фаренгейтом. На думку дослідника, таким чином вдасться відновити хоча б частину льодовиків, які зникли за останні роки. А це, своєю чергою, призведе до зменшення рівня моря та повернення колишніх ареалів проживання окремих видів тварин.

Інша група дослідників назвала цей план "жахливою ідеєю", аргументуючи це тим, що затінення сонця на полюсах може мати несподівані наслідки і негативно вплинути на сільськогосподарські системи.

Додамо, що через глобальне потепління та загрози, яке воно може принести, різноманітні ідеї стосовно охолодження планети звучать дедалі частіше, адже країни світу досі не спромоглися скоротити викиди вуглецю, які "топлять" льодовики.

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