На межі вимирання: вчені б'ють на сполох через стан дерев у світі

Найбільше на зникнення дерев впливає саме людський фактор

Вчені майже всього світу б'ють на сполох через стан дерев, який за останні десятиліття помітно погіршився. Недавнє дослідження взагалі вказало на те, що деревам загрожує вимирання і людству час насторожитися.

Як йдеться у новій статті New Phytologist Foundation, світ опинився на порозі масового вимирання дерев, яке може загрожувати цілим екосистемам. З-поміж чинників, які на це впливають, називають людський фактор.

"Минулого року ми опублікували звіт про стан дерев у світі, в якому ми показали, що щонайменше 17 500 видів дерев, близько третини з 60 000 видів дерев у світі перебувають під загрозою зникнення. Тепер ми хочемо наголосити, чому так важливо, що так багато видів дерев вимирають. Якщо не діяти зараз, це вплине на людство, нашу економіку та засоби для існування. Екологічно це вплине на планету", – повідомив голова відділу природоохорони Міжнародної організації зі збереження ботанічних садів Малін Ріверс.

До таких висновків дійшли ще 45 вчених з більш ніж 20 країні світу та 30 організацій ботанічного напрямку. Група дослідників випустила попередження, у якому зазначила про глобальні наслідки, які чекають світ через зникнення дерев.

Зокрема, що може виникнути проблема з продуктами, адже більшість фруктів надходить з дерев, як і багато горіхів і ліків. А обсяг торгівлі цими товарами складає близько 88 мільярдів доларів на рік. Крім того, дерева щорічно приносять близько 1,3 трильйона доларів у світову економіку.

Попри вказане вище, люди продовжують знищувати мільярди дерев, розчищаючи величезні ділянки землі для інших цілей, ігноруючи той факт, що кожне дерево — це цілий світ для інших форм життя. З такими темпами, зазначають дослідники, можна втратити цілі екосистеми, які вже неможливо буде відновити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким чином треба підготувати дерева у саду до зимового сезону, щоб захистити їх від шкідників та хвороб.