На грани вымирания: ученые бьют тревогу из-за состояния деревьев в мире

Больше всего на исчезновение деревьев влияет именно человеческий фактор

Ученые почти всего мира бьют тревогу из-за состояния деревьев, которое за последние десятилетия заметно ухудшилось. Недавнее исследование вообще указало на то, что деревьям грозит вымирание и пора насторожиться.

Как говорится в новой статье New Phytologist Foundation, мир оказался на пороге массового вымирания деревьев, которое может угрожать целым экосистемам. Среди факторов, влияющих на это, называют человеческий.

"В прошлом году мы опубликовали отчет о состоянии деревьев в мире, в котором мы показали, что по меньшей мере 17 500 видов деревьев, около трети из 60 000 видов деревьев в мире находятся под угрозой исчезновения. Теперь мы хотим подчеркнуть, почему так важно, что так много видов деревьев вымирают. Если не действовать сейчас, это повлияет на человечество, нашу экономику и средства к существованию. Экологически это повлияет на планету", – сообщил глава отдела природоохраны Международной организации по сохранению ботанических садов Малин Риверс.

К таким выводам пришли еще 45 ученых из более чем 20 стран мира и 30 организаций ботанического направления. Группа исследователей выпустила предупреждение, отметив глобальные последствия, которые ожидают мир из-за исчезновения деревьев.

В частности, что может возникнуть проблема с продуктами, ведь большинство фруктов поступает из деревьев, как и многие орехи и лекарства. Объем же торговли этими товарами составляет около 88 миллиардов долларов в год. Кроме того, деревья ежегодно приносят около 1,3 триллиона долларов в мировую экономику.

Несмотря на вышесказанное, люди продолжают уничтожать миллиарды деревьев, расчищая огромные участки земли для других целей, игнорируя тот факт, что каждое дерево — это целый мир для других форм жизни. С такими темпами, отмечают исследователи, можно потерять целые экосистемы, которые уже невозможно восстановить.

Ранее "Телеграф" сообщал, каким образом нужно подготовить деревья в саду к зимнему сезону, чтобы защитить их от вредителей и болезней.