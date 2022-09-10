Зачем белить деревья осенью: каждый дачник должен об этом знать
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Если к весенней побелке у дачников вопросов не возникает, то к осенней — наоборот возникают.
Осень — это тот период, когда нужно не только собирать урожай овощей и фруктов, но и подготавливать свой сад к зимним холодам, а также к будущему сезону. Если правильно провести все манипуляции, то ваши деревья будут под надежной защитой от вредителей и болезней. В их числе и побелка.
Традиционно побелка происходит весной, однако опытные садоводы совершают такую же манипуляцию и осенью, пишет belnovosti. Почему стоит так делать — читайте далее.
Зачем белить деревья осенью
Если выбрать правильную побелку, то можно защитить деревья от личинок различных вредителей, а также от ожогов, температурных колебаний и других повреждений, которые могут случиться с деревом зимой. Однако в приоритете защита от грибков, ожогов и обжорливых грызунов.
Чем белить:
Желательно делать раствор на основе водоэмульсионной, водно-дисперсионной или алкидной краски:
- Водоэмульсионная смесь защищают кору от гниения и уничтожают болезнетворные бактерии, однако она "не работает" против насекомых. Поэтому против паразитов нужно добавить к краске медьсодержащие вещества.
- Водно-дисперсионная краска хороша тем, что в ее состав входит антисептик. Такой раствор защищает и от вредителей, и от разрушения древесины.
- А алкидная краска повышает морозостойкость и более устойчива к влаге. Однако ее защитные свойства слабее.
- Также можно приготовить "домашний" раствор: для этого возьмите 10 литров воды, 2 кг извести и 400 гр медного купороса, смешайте, добавьте клейстер или хозяйственное мыло и 1 кг глины. После чего побелите дерево.
Как правильно белить
- Очистите дерево от отмерших частей. Отметим, что для этого нельзя использовать металлические предметы.
- Лучше всего производить такие манипуляции после дождя.
- Все удаленные материалы нужно сжечь.
- Затем продезинфицируйте ствол, и когда раны просохнут, побелите дерево, нанося побелку в два слоя.
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