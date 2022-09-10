Зачем белить деревья осенью: каждый дачник должен об этом знать

Если к весенней побелке у дачников вопросов не возникает, то к осенней — наоборот возникают.

Осень — это тот период, когда нужно не только собирать урожай овощей и фруктов, но и подготавливать свой сад к зимним холодам, а также к будущему сезону. Если правильно провести все манипуляции, то ваши деревья будут под надежной защитой от вредителей и болезней. В их числе и побелка.

Традиционно побелка происходит весной, однако опытные садоводы совершают такую же манипуляцию и осенью, пишет belnovosti. Почему стоит так делать — читайте далее.

Зачем белить деревья осенью

Если выбрать правильную побелку, то можно защитить деревья от личинок различных вредителей, а также от ожогов, температурных колебаний и других повреждений, которые могут случиться с деревом зимой. Однако в приоритете защита от грибков, ожогов и обжорливых грызунов.

Чем белить:

Желательно делать раствор на основе водоэмульсионной, водно-дисперсионной или алкидной краски:

Водоэмульсионная смесь защищают кору от гниения и уничтожают болезнетворные бактерии, однако она "не работает" против насекомых. Поэтому против паразитов нужно добавить к краске медьсодержащие вещества.

Водно-дисперсионная краска хороша тем, что в ее состав входит антисептик. Такой раствор защищает и от вредителей, и от разрушения древесины.

А алкидная краска повышает морозостойкость и более устойчива к влаге. Однако ее защитные свойства слабее.

Также можно приготовить "домашний" раствор: для этого возьмите 10 литров воды, 2 кг извести и 400 гр медного купороса, смешайте, добавьте клейстер или хозяйственное мыло и 1 кг глины. После чего побелите дерево.

Как правильно белить

Очистите дерево от отмерших частей. Отметим, что для этого нельзя использовать металлические предметы. Лучше всего производить такие манипуляции после дождя. Все удаленные материалы нужно сжечь. Затем продезинфицируйте ствол, и когда раны просохнут, побелите дерево, нанося побелку в два слоя.

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