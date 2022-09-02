Новости агронауки: японские ученые предложили поливать посевы водкой

Предложение основано на научном объяснении и первых опытах

В последние годы во всем мире постоянно происходят катаклизмы из-за глобальной засухи и постоянно увеличивающейся жары: мелеют реки и озера, высыхает земля, гибнет сельхозпродукция.

Необычный метод борьбы за спасение будущих урожаев предложили специалисты японского Центра устойчивого использования ресурсов RIKEN.

В статье, которая опубликована в журнале Plant and cell physiology более 30 ученых уверяют, что заставить пшеницу и рис нормально расти почти без воды можно в том случае, если предварительно обработать почву раствором этилового спирта – другими словам, водкой или сакэ.

"Предварительная обработка посевов этанолом значительно повышает урожайность злаков. Мы обнаружили, что спирт меняет работу генов и перестраивает работу метаболических цепочек, управляющих реакцией растений на засуху", — говорится в статье.

Прийти к таким необычным выводам японцев заставили наблюдения за растениями: оказалось, что многие из них начинают сами вырабатывать молекулы этилового спирта, пытаясь сопротивляться нехватке воды.

Сначала японцы провели эксперименты с модельным растением арабидопсисом: когда его семена проросли, их полили раствором спирта. А затем имитировали засуху и ничем не поливали. Растение выжило.

Результаты полива водой и спиртом

Затем подобные "эксперименты" провели с посевами пшеницы и риса. В итоге засуху пережили 75 процентов злаков, обработанных спиртом. А из не обработанных – только пять.

Количество выживших растений, политых водой и спиртом

Согласно объяснениям ученых, причиной таких необычных явлений является то, что спирт, попавший из почвы в растения, перестраивает работу генов, которые регулируют их дыхание. Это приводит к тому, что в листочках пшеницы и риса становятся меньше устьица – поры, которые служат для испарения и газообмена. А это сводит к минимуму потребление воды.

Напомним, что, согласно прогнозам ученых, большая часть нашей планеты может стать непригодной для жизни уже к 2100 году. Поэтому, возможно, стоит прислушиваться даже к самым необычным средства борьбы с засухой.