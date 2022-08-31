Рекордная засуха может повредить Днепру: появилась тревожная информация

Верхнее течение Днепра формирует основную часть его стока, но уровень воды в реке начал падать

На фоне катастрофической, самой большой за 500 лет засухи в Европе, которая, по прогнозам, продлится еще не один месяц, появилась тревожная информация и о главной реке Украины. Уровень воды в Днепре тоже начал падать.

Об этом пишет издание БЕЛТА со ссылкой на Центр гидрометеорологии, контроля радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды Минприроды Беларуси. Тамошние гидрологи отмечают, что в целом в реках страны убыль уровней воды происходит с интенсивностью 1-7 см в сутки.

Именно через Беларусь проходит значительная часть верхнего течения Днепра, где формируется до 80% его годового стока. При этом возле Могилева, Жлобина и Речицы водная артерия обмелела настолько, что образовались неблагоприятные условия для работы речного транспорта. Такая же ситуация сложилась с рекой Припять возле села Черничи в Гомельской области.

В притоках Западного Буга белорусские гидрологи отмечают незначительный рост уровня воды. В сутки здесь ее прибывает в пределах 1-3 см. Так же как и в некоторых притоках Припяти. Впрочем, этого оказывается слишком мало для ее достаточного питания.

Как сообщал "Телеграф", из-за засухи в Европе практически полностью пересохла самая длинная река Франции – Луара. Падение уровня воды в ней называют беспрецедентным, а фотографии пересохшего русла устрашают.